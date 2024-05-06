Следователи заподозрили чиновников ХМАО в сокрытии преступлений против детей

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

СУ СКР по ХМАО расследует уголовное дело в отношении комиссии по делам несовершеннолетних администрации Нижневартовска о злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям. Источник в силовых структурах округа сообщил, что на протяжении нескольких лет комиссия замалчивала нарушения, жертвами которых стали дети.

«КДН на протяжении шести лет замалчивала нарушения, о которых сообщали жители. В списке есть подростковый суицид, склонение к сожительству с наркозависимым и наркомании, буллинг, нарушения со стороны опекунов и членов семей и многое другое. Говорят, что вопросы у силовиков есть к бывшему вице-мэру Нижневартовска Николаю Лукашу. Он курировал КДН много лет, но в конце 2023 года внезапно ушел в отставку», — сообщает инсайдер.

В администрации Нижневартовска заявили URA.RU, что КДН проверяла прокуратура. «По итогам проверки в адрес главы города внесено представление по выявленным нарушениям в работе отдела по организации деятельности муниципальной КДН на сегодняшний день выявленные недостатки устранены. По вопросам [выявления массовых преступлений и нарушений против детей] указанные факты не выявлялись», — прокомментировали в мэрии. Проверка в отношении Лукаша не проводилась.

В пресс-службе СУ СКР по ХМАО отказались комментировать журналистский запрос. «В соответствии с положениями статьи 161 УПК РФ, запрашиваемая информация предоставлена быть не может», — указано в письме ведомства. В указанной статье УПК речь идет о тайне следствия.

В прокуратуре округа подтвердили факт выявления нарушений, выразившихся в непринятии мер к рассмотрению коллегиальным органом КДН поступавшей информации о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, что повлекло тяжкие последствия. «Материалы прокурорской проверки направлены в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ в территориальный отдел СУ СК РФ по ХМАО-Югре. Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ, осуществляется предварительное расследование», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Подробности нарушений в ведомстве раскрыть отказались, сославшись на законодательство о защите прав детей.