Китайские ученые создали в лаборатории мутировавший вирус Эбола

06 мая 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Ученые Китая проводят исследования мутировавшего вируса Эбола на хомяках Фото: Георгий Бергал © URA.RU Учены Китая создали мутировавший вирус Эбола, чтобы изучить модель его распространения на хомяках. Это позволит разработать способы лечения и снизит стоимость исследования лихорадки, вызванной вирусом, сообщает Daily Mail. «Суррогатный вирус и соответствующее ему заболевание среди зараженных хомяков повысят безопасность и снизят стоимость исследований геморрагической лихорадки Эбола», — передает газета . Отмечается, что ученые скрестили вирусы везикулярного стоматита и Эболы для изучения клинической картины инфекции. В этом случае исследования на хомяках помогут в изучении заболеваний зрительного нерва. Изучение вируса Эбола нужно проводить в специализированных лабораториях четвертого уровня безопасности BSL-4. Однако только несколько учреждений соответствует этому стандарту. В связи с этим перенос части вируса для создания суррогата позволил проводить исследования инфекции в лабораториях BSL-2. Вирусы Эбола и Марбург, вызывающие смертельные лихорадки, были открыты около 50 лет назад. Вспышки этих заболеваний регулярно происходят в Африке, вызывая серьезные эпидемии. Вирусы передаются людям от приматов и за последние двадцать лет привели к смерти более 11 тысяч человек в Либерии и соседних странах, а также около 2,3 тысячи людей в Конго и Уганде. Вспышки лихорадок Эбола и Марбург сподвигли международное медицинское сообщество к разработке вакцин и лекарств. Ранее инфекционист Владимир Капацына сообщил, что люди, которые посетили Африку, могут вернуться домой с серьезными заболеваниями — от обезьяньей оспы до лихорадки Эбола. Он отметил, что особо опасна малярия, препараты для лечения этой болезни не зарегистрированы на территории России. Врач посоветовал немедленно обращаться за медицинской помощью в случае повышения температуры после путешествия в Африку, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учены Китая создали мутировавший вирус Эбола, чтобы изучить модель его распространения на хомяках. Это позволит разработать способы лечения и снизит стоимость исследования лихорадки, вызванной вирусом, сообщает Daily Mail. «Суррогатный вирус и соответствующее ему заболевание среди зараженных хомяков повысят безопасность и снизят стоимость исследований геморрагической лихорадки Эбола», — передает газета. Отмечается, что ученые скрестили вирусы везикулярного стоматита и Эболы для изучения клинической картины инфекции. В этом случае исследования на хомяках помогут в изучении заболеваний зрительного нерва. Изучение вируса Эбола нужно проводить в специализированных лабораториях четвертого уровня безопасности BSL-4. Однако только несколько учреждений соответствует этому стандарту. В связи с этим перенос части вируса для создания суррогата позволил проводить исследования инфекции в лабораториях BSL-2. Вирусы Эбола и Марбург, вызывающие смертельные лихорадки, были открыты около 50 лет назад. Вспышки этих заболеваний регулярно происходят в Африке, вызывая серьезные эпидемии. Вирусы передаются людям от приматов и за последние двадцать лет привели к смерти более 11 тысяч человек в Либерии и соседних странах, а также около 2,3 тысячи людей в Конго и Уганде. Вспышки лихорадок Эбола и Марбург сподвигли международное медицинское сообщество к разработке вакцин и лекарств. Ранее инфекционист Владимир Капацына сообщил, что люди, которые посетили Африку, могут вернуться домой с серьезными заболеваниями — от обезьяньей оспы до лихорадки Эбола. Он отметил, что особо опасна малярия, препараты для лечения этой болезни не зарегистрированы на территории России. Врач посоветовал немедленно обращаться за медицинской помощью в случае повышения температуры после путешествия в Африку, передает телеканал 360.