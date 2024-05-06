Чем известен новый замглавы Кургана Романов

Горожане обсуждают назначение нового замглавы Кургана Романова

06 мая 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

В Кургане появился новый статусный чиновник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новым заместителем главы Кургана 6 мая назначен Сергей Романов. Чем известен Романов, работавший ранее судьей в Тюмени, объясняет URA.RU. «Трудовую деятельность Романов начинал со службы в органах прокуратуры в Тюменской области. Затем руководил следственным отделом и был судьей», — указано на официальном сайте мэрии Кургана. Романов родился 10 апреля 1982 года. В 2003 году он с отличием окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В Тюменской области Романов трудился также прокурором отдела по надзору за следствием и прокурором по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью. С 2007 по 2014 год Романов руководил следственным отделом по Калининскому округу Тюмени. В марте 2014 работал судьей Центрального районного суда Тюмени, откуда ушел в почетную отставку в марте 2024 года. В апреле перешел на службу в мэрию Кургана, где занимал должность заместителя управляющего делами администрации города. В открытых источниках нет данных о семейном положении Романова, женат ли он и есть ли у него дети — неизвестно. Также нет информации о том, где в Кургане обосновался новый замглавы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым заместителем главы Кургана 6 мая назначен Сергей Романов. Чем известен Романов, работавший ранее судьей в Тюмени, объясняет URA.RU. «Трудовую деятельность Романов начинал со службы в органах прокуратуры в Тюменской области. Затем руководил следственным отделом и был судьей», — указано на официальном сайте мэрии Кургана. Романов родился 10 апреля 1982 года. В 2003 году он с отличием окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В Тюменской области Романов трудился также прокурором отдела по надзору за следствием и прокурором по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью. С 2007 по 2014 год Романов руководил следственным отделом по Калининскому округу Тюмени. В марте 2014 работал судьей Центрального районного суда Тюмени, откуда ушел в почетную отставку в марте 2024 года. В апреле перешел на службу в мэрию Кургана, где занимал должность заместителя управляющего делами администрации города. В открытых источниках нет данных о семейном положении Романова, женат ли он и есть ли у него дети — неизвестно. Также нет информации о том, где в Кургане обосновался новый замглавы.