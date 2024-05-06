Жители Ревды трое суток мучаются без света и воды. Фото, видео

07 мая 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

На месте обрывов проводов рабочих якобы нет (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В микрорайоне Ревды Чусоводстрой (Свердловская область) после прошедшего мощного снегопада трое суток нет тепла, света и связи. В домах там проживают в том числе пожилые инвалиды, а на территории поселения есть два детских лагеря. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Жители поселка Чусоводстрой не могут добиться внятного ответа от поставщиков электроэнергии. После снегопада нет света, воды, тепла и связи. В домах проживают три инвалида, им больше 70 лет», — поделилась Ирина. По ее словам, пожилым людям помогают местные. Так, 70-летней женщине-инвалиду привезли топливо (по всей видимости, для генератора, чтобы в доме появилось электричество), но заплатить за него ей пришлось самой. Дачник Андрей рассказал корреспонденту, что линия электропередач, которая идет от Ревды до поселка, вся завалена деревьями, а провода оборваны. «На улицах до сих пор висят на проводах деревья», — сказал мужчина. На территории поселения есть два детских лагеря — «Мечта» и «Юность». «Мы работаем на дизеле, за это время (три дня — прим. URA.RU) потратили уже полторы тонны. У нас, к сожалению, он работает не на солнечных батареях. Солярка стоит… Сами знаете сколько. У нас совершенно эти работы не были запанированы, поэтому работаем на дизеле. Очень плохо», — говорит директор лагеря «Мечта» на видео, отправленном в редакцию. На месте обрывов проводов рабочих якобы нет. «Вот провод валяется… Никаких рабочих вы не видите… Единственное, что сделали — убрали деревья», — утверждает Ирина. По последним данным «Россетей Урал», предоставленным URA.RU, энергоснабжение Ревды удалось стабилизировать. А конкретно за Чусоводстрой, по предварительной информации, отвечает екатеринбургский «Водоканал». Предприятию направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Ревды Чусоводстрой (Свердловская область) после прошедшего мощного снегопада трое суток нет тепла, света и связи. В домах там проживают в том числе пожилые инвалиды, а на территории поселения есть два детских лагеря. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Жители поселка Чусоводстрой не могут добиться внятного ответа от поставщиков электроэнергии. После снегопада нет света, воды, тепла и связи. В домах проживают три инвалида, им больше 70 лет», — поделилась Ирина. По ее словам, пожилым людям помогают местные. Так, 70-летней женщине-инвалиду привезли топливо (по всей видимости, для генератора, чтобы в доме появилось электричество), но заплатить за него ей пришлось самой. Дачник Андрей рассказал корреспонденту, что линия электропередач, которая идет от Ревды до поселка, вся завалена деревьями, а провода оборваны. «На улицах до сих пор висят на проводах деревья», — сказал мужчина. На территории поселения есть два детских лагеря — «Мечта» и «Юность». «Мы работаем на дизеле, за это время (три дня — прим. URA.RU) потратили уже полторы тонны. У нас, к сожалению, он работает не на солнечных батареях. Солярка стоит… Сами знаете сколько. У нас совершенно эти работы не были запанированы, поэтому работаем на дизеле. Очень плохо», — говорит директор лагеря «Мечта» на видео, отправленном в редакцию. На месте обрывов проводов рабочих якобы нет. «Вот провод валяется… Никаких рабочих вы не видите… Единственное, что сделали — убрали деревья», — утверждает Ирина. По последним данным «Россетей Урал», предоставленным URA.RU, энергоснабжение Ревды удалось стабилизировать. А конкретно за Чусоводстрой, по предварительной информации, отвечает екатеринбургский «Водоканал». Предприятию направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.