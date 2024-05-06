В ЯНАО дорожники готовятся к паводкам

07 мая 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Дорожные службы расчищают снег за ограждениями и на обочинах мостов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО мосты между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке находятся на особом внимании дорожных служб. В преддверии паводка идет уборка снега за ограждениями и на обочинах, расчищают русла водопропускных труб. «Ямальские дорожники проводят противопаводковые мероприятия. Они убирают снег за ограждениями и на обочинах, расчищают оголовки и русла водопропускных труб. Особое внимание уделяется мостам на дорогах Лабытнанги — Харп, подъезд к Аксарке и Надым — Салехард», — сообщается в telegram-канале окружного дептранса. Для снижения давления льда и предотвращения образования заторов во время ледохода также выполняется распиливание и пропаривание льда. В округе сформированы дополнительные дорожные бригады, а работы ведутся в две смены. В случае возникновения ЧС подготовлены запасы песка и щебня. В ЯНАО угрозе подтоплений при паводке наиболее подвержены Тарко-Сале, Овгорт, Уренгой и Антипаюта. В них уже начались противопаводковые мероприятия, а в случае внештатных ситуаций будет задействовано 540 спасателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО мосты между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке находятся на особом внимании дорожных служб. В преддверии паводка идет уборка снега за ограждениями и на обочинах, расчищают русла водопропускных труб. «Ямальские дорожники проводят противопаводковые мероприятия. Они убирают снег за ограждениями и на обочинах, расчищают оголовки и русла водопропускных труб. Особое внимание уделяется мостам на дорогах Лабытнанги — Харп, подъезд к Аксарке и Надым — Салехард», — сообщается в telegram-канале окружного дептранса. Для снижения давления льда и предотвращения образования заторов во время ледохода также выполняется распиливание и пропаривание льда. В округе сформированы дополнительные дорожные бригады, а работы ведутся в две смены. В случае возникновения ЧС подготовлены запасы песка и щебня. В ЯНАО угрозе подтоплений при паводке наиболее подвержены Тарко-Сале, Овгорт, Уренгой и Антипаюта. В них уже начались противопаводковые мероприятия, а в случае внештатных ситуаций будет задействовано 540 спасателей.