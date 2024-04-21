Поселки ЯНАО, которым угрожает паводок, начали готовить к подтоплениям

В ЯНАО угрозе подтоплений при паводке наиболее подвержены Тарко-Сале, Овгорт, Уренгой и Антипаюта. В них уже начались противопаводковые мероприятия, в случае внештатных ситуаций будет задействовано 540 спасателей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«В округе возможному подтоплению подвержены четыре населенных пункта: город Тарко-Сале, поселок Уренгой, села Овгорт и Антипаюта. В каждом из них начались противопаводковые мероприятия. Для реагирования на нештатные ситуации создана группировка сил и средств в составе: 540 человек, 160 единиц техники и 79 единиц плавсредств», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
С подтопляемых территорий вывозится снег, в местах возможного скопления воды заранее выпиливается лед. С 1 мая будут выставлены четыре гидрологических поста. В селе Овгорт будет развернут пункт для временного размещения жителей подтопленных домов, где в случае нештатной ситуации сможет разместиться 115 человек.
Ранее в Тарко-Сале и Овгорте прошли противопаводковые учения. Последний раз в округе паводок был в 2020 году. В последние годы уровень воды в реках округа сохраняется в пределах средних значений.
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В ЯНАО угрозе подтоплений при паводке наиболее подвержены Тарко-Сале, Овгорт, Уренгой и Антипаюта. В них уже начались противопаводковые мероприятия, в случае внештатных ситуаций будет задействовано 540 спасателей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В округе возможному подтоплению подвержены четыре населенных пункта: город Тарко-Сале, поселок Уренгой, села Овгорт и Антипаюта. В каждом из них начались противопаводковые мероприятия. Для реагирования на нештатные ситуации создана группировка сил и средств в составе: 540 человек, 160 единиц техники и 79 единиц плавсредств», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. С подтопляемых территорий вывозится снег, в местах возможного скопления воды заранее выпиливается лед. С 1 мая будут выставлены четыре гидрологических поста. В селе Овгорт будет развернут пункт для временного размещения жителей подтопленных домов, где в случае нештатной ситуации сможет разместиться 115 человек. Ранее в Тарко-Сале и Овгорте прошли противопаводковые учения. Последний раз в округе паводок был в 2020 году. В последние годы уровень воды в реках округа сохраняется в пределах средних значений.