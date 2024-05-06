«Кургансельмаш» в три раза снизил чистую прибыль

ООО «Кургансельмаш» более чем в три раза снизило чистую прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.
«Прибыль ООО „Кургансельмаш“ снизилась с 540 тысяч рублей (2022 год) до 149 тысяч рублей за 2023 год. Выручка организации упала с 133,2 млн рублей до 111,9 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС.
Владельцем предприятия с января 2023 года является Поволжская промышленно-торговая группа, которая зарегистрирована в Москве. Руководит ООО «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк, отмечается в СБИС.
Завод был основан в Кургане в начале XX века при государе-императоре Николае II. В советское время предприятие являлось крупнейшим производителем в стране доильной техники для животноводства. В настоящее время «Кургансельмаш» также выпускает доильные установки, молокопроводы, насосы и другое оборудование.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Кургансельмаш» по теме публикации. Ответ ожидается.
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ООО «Кургансельмаш» более чем в три раза снизило чистую прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Прибыль ООО „Кургансельмаш“ снизилась с 540 тысяч рублей (2022 год) до 149 тысяч рублей за 2023 год. Выручка организации упала с 133,2 млн рублей до 111,9 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Владельцем предприятия с января 2023 года является Поволжская промышленно-торговая группа, которая зарегистрирована в Москве. Руководит ООО «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк, отмечается в СБИС. Завод был основан в Кургане в начале XX века при государе-императоре Николае II. В советское время предприятие являлось крупнейшим производителем в стране доильной техники для животноводства. В настоящее время «Кургансельмаш» также выпускает доильные установки, молокопроводы, насосы и другое оборудование. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Кургансельмаш» по теме публикации. Ответ ожидается.