В США прошел главный модный бал мира: лучшие наряды звезд с Met Gala 2024. Фоторепортаж

В Нью-Йорке состоялся Met Gala 2024
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Певица Cardi B пришла в одном из самых пышных платьев
Певица Cardi B пришла в одном из самых пышных платьев Фото:

В Ньй-Йорке в ночь на 7 мая прошел главный модный бал мира Met Gala 2024. Самые популярные мировые звезды пришли на благотворительный бал в ярких нарядах. На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей — актеров, моделей, певцов, дизайнеров и других деятелей культуры. В этом году концепция вечеринки была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код получил название «Сад времени». URA.RU собрало лучшие наряды гостей в фоторепортаж:

Модель Кендалл Дженнер пришла в платье, которому 25 лет, от Givenchy
Модель Кендалл Дженнер пришла в платье, которому 25 лет, от Givenchy
Фото:
Рэпер Lil Nas X пришел в костюме, который был украшен 50 тысячами кристалов от Swarowsi
Рэпер Lil Nas X пришел в костюме, который был украшен 50 тысячами кристалов от Swarowsi
Фото:
Актриса Дэми Мур пришла в платье от Cartier, украшенном 10 каратами
Актриса Дэми Мур пришла в платье от Cartier, украшенном 10 каратами
Фото:
На создание образа Джиджи Хадид ушло более 13500 часов
На создание образа Джиджи Хадид ушло более 13500 часов
Фото:
Зендея пришла в платье Margiela, вдохновленным Christian Dior Couture 1999
Зендея пришла в платье Margiela, вдохновленным Christian Dior Couture 1999
Фото:
Ариана Гранде пришла в платье от поп-звезды R.E.M. Beauty
Ариана Гранде пришла в платье от поп-звезды R.E.M. Beauty
Фото:
Доджа Кэт появилась на публике в полотенце
Доджа Кэт появилась на публике в полотенце
Фото:
Ким Кардашьян пришла в сверхтонком корсете и свитере
Ким Кардашьян пришла в сверхтонком корсете и свитере
Фото:
Певица Ники Минаж пришла в цветочном платье от Франческо Риссо из Marni
Певица Ники Минаж пришла в цветочном платье от Франческо Риссо из Marni
Фото:
На изготовление платья Шакиры ушло чуть менее 100 метров ткани
На изготовление платья Шакиры ушло чуть менее 100 метров ткани
Фото:

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В Ньй-Йорке в ночь на 7 мая прошел главный модный бал мира Met Gala 2024. Самые популярные мировые звезды пришли на благотворительный бал в ярких нарядах. На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей — актеров, моделей, певцов, дизайнеров и других деятелей культуры. В этом году концепция вечеринки была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код получил название «Сад времени». URA.RU собрало лучшие наряды гостей в фоторепортаж:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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