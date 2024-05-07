В Нью-Йорке состоялся Met Gala 2024

Певица Cardi B пришла в одном из самых пышных платьев Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

В Ньй-Йорке в ночь на 7 мая прошел главный модный бал мира Met Gala 2024. Самые популярные мировые звезды пришли на благотворительный бал в ярких нарядах. На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей — актеров, моделей, певцов, дизайнеров и других деятелей культуры. В этом году концепция вечеринки была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код получил название «Сад времени». URA.RU собрало лучшие наряды гостей в фоторепортаж:

Модель Кендалл Дженнер пришла в платье, которому 25 лет, от Givenchy Фото: Evan Agostini/AP/TASS

Рэпер Lil Nas X пришел в костюме, который был украшен 50 тысячами кристалов от Swarowsi Фото: Evan Agostini/AP/TASS

Актриса Дэми Мур пришла в платье от Cartier, украшенном 10 каратами Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

На создание образа Джиджи Хадид ушло более 13500 часов Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Зендея пришла в платье Margiela, вдохновленным Christian Dior Couture 1999 Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Ариана Гранде пришла в платье от поп-звезды R.E.M. Beauty Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Доджа Кэт появилась на публике в полотенце Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Ким Кардашьян пришла в сверхтонком корсете и свитере Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Певица Ники Минаж пришла в цветочном платье от Франческо Риссо из Marni Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

На изготовление платья Шакиры ушло чуть менее 100 метров ткани Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС