Аналитики назвали топ высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области

В Тюмени самую высокую зарплату предлагают риелтору и инженеру-проектировщику

07 мая 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

В тюмени специалист по недвижимости может зарабатывать 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали — риелтор, инженер-проектировщик и производитель работ. Такие данные привели аналитики портала «Работа России» на основе опубликованных предложений от работодателей. «В топ самых привлекательных предложений по зарплате в Тюмени вошли — риелтор, инженер-проектировщик и производитель работ. Зарплата специалистов варьируется от 258 до 500 тысяч рублей», — сообщают аналитики портала. Информация приведена по состоянию на 7 мая 2024 года. Так специалист по недвижимости в компании 72+ в Тюмени может ежемесячно получать до 500 000 рублей. Для этого ему потребуется — целеустремленность, инициативность, умение оперативно работать, среднее образование, а также опыт в покупке и продаже квартир. Инженеру-проектировщику в буровой компании в Тюмени обещают зарплату чуть более 320 000 рублей. От кандидата требуется высшее профессиональное образование и опыт работы от трех лет в области проектирования наклонно-направленного бурения скважин. Работодатель предлагает бонусом корпоративные льготы, культурные мероприятия, а также полис ДМС со стоматологией, страхование и онлайн консультации врачей. Замыкает тройку высокооплачиваемых вакансий должность производителя работ компании ООО «ЭнергоТехСервис» в Тюмени. Специалисту предлагают зарплату в 258 тысяч рублей. Работодатель требует от кандидата высшее образование, опыт работы от трех лет в строительстве энергокомплексов и обустройстве кустовых площадок. Вакансия предполагает вахтовый метод работы в Красноярском крае. Жителям Тюмени предлагается работа менеджера по продажам элитной недвижимости в Дубае с последующим переездом. Будущему специалисту обещают платить от 600 000 тысяч рублей. В обязанности менеджера будет входить показ квартир, знакомство с застройщиками и новыми объектами, подборка объектов по запросам клиентов, а также встреча покупателей в аэропорту и организация трансфера и проживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали — риелтор, инженер-проектировщик и производитель работ. Такие данные привели аналитики портала «Работа России» на основе опубликованных предложений от работодателей. «В топ самых привлекательных предложений по зарплате в Тюмени вошли — риелтор, инженер-проектировщик и производитель работ. Зарплата специалистов варьируется от 258 до 500 тысяч рублей», — сообщают аналитики портала. Информация приведена по состоянию на 7 мая 2024 года. Так специалист по недвижимости в компании 72+ в Тюмени может ежемесячно получать до 500 000 рублей. Для этого ему потребуется — целеустремленность, инициативность, умение оперативно работать, среднее образование, а также опыт в покупке и продаже квартир. Инженеру-проектировщику в буровой компании в Тюмени обещают зарплату чуть более 320 000 рублей. От кандидата требуется высшее профессиональное образование и опыт работы от трех лет в области проектирования наклонно-направленного бурения скважин. Работодатель предлагает бонусом корпоративные льготы, культурные мероприятия, а также полис ДМС со стоматологией, страхование и онлайн консультации врачей. Замыкает тройку высокооплачиваемых вакансий должность производителя работ компании ООО «ЭнергоТехСервис» в Тюмени. Специалисту предлагают зарплату в 258 тысяч рублей. Работодатель требует от кандидата высшее образование, опыт работы от трех лет в строительстве энергокомплексов и обустройстве кустовых площадок. Вакансия предполагает вахтовый метод работы в Красноярском крае. Жителям Тюмени предлагается работа менеджера по продажам элитной недвижимости в Дубае с последующим переездом. Будущему специалисту обещают платить от 600 000 тысяч рублей. В обязанности менеджера будет входить показ квартир, знакомство с застройщиками и новыми объектами, подборка объектов по запросам клиентов, а также встреча покупателей в аэропорту и организация трансфера и проживания.