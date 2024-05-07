Во Владивостоке задержали американца по делу о краже

Американца Гордона Блэка арестовали во Владивостоке по делу о краже. Об этом сообщили в Приморском краевом суде.
«Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что солдат базировался в Южной Корее. Другой американский чиновник сказал, что солдата обвинили в краже у женщины», — говорится на сайте Reuters. Американца арестовали на срок до 2 июля.
Армия не предоставила подробностей об обвинениях, сославшись на деликатность вопроса. В заявлении говорится, что Москва уведомила Госдепартамент США о задержании военнослужащего в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях.
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