Во Владивостоке задержали американца по делу о краже

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Военнослужащего задержали 2 мая 2024 года во Владивостоке по обвинению в нарушении закона Фото:

Американца Гордона Блэка арестовали во Владивостоке по делу о краже. Об этом сообщили в Приморском краевом суде.

«Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что солдат базировался в Южной Корее. Другой американский чиновник сказал, что солдата обвинили в краже у женщины», — говорится на сайте Reuters. Американца арестовали на срок до 2 июля.

Армия не предоставила подробностей об обвинениях, сославшись на деликатность вопроса. В заявлении говорится, что Москва уведомила Госдепартамент США о задержании военнослужащего в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях.

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Американца Гордона Блэка арестовали во Владивостоке по делу о краже. Об этом сообщили в Приморском краевом суде. «Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что солдат базировался в Южной Корее. Другой американский чиновник сказал, что солдата обвинили в краже у женщины», — говорится на сайте Reuters. Американца арестовали на срок до 2 июля. Армия не предоставила подробностей об обвинениях, сославшись на деликатность вопроса. В заявлении говорится, что Москва уведомила Госдепартамент США о задержании военнослужащего в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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