Центр Екатеринбурга встал в пробки из-за репетиции Парада (архивное фото)
Екатеринбург утром 7 мая встал в 6-балльные пробки. Это связано с тем, что некоторые улицы в центре города перекрыты из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает читатель URA.RU.
«На картах весь центр Екатеринбурга красный. Стою в пробке. Ехать показывает около часа, когда обычно 25—30 минут», — поделился собеседник.
В городе 7 мая проходит репетиция парада Победы. Сегодня с 05:00 до 12:00 будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!