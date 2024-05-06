06 мая 2024

Екатеринбуржцы не могут попасть в центр из-за массовых перекрытий дорог. Скрин

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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, пробка, движение, трасса, автомобили
Центр Екатеринбурга встал в пробки из-за репетиции Парада (архивное фото) Фото:

Екатеринбург утром 7 мая встал в 6-балльные пробки. Это связано с тем, что некоторые улицы в центре города перекрыты из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«На картах весь центр Екатеринбурга красный. Стою в пробке. Ехать показывает около часа, когда обычно 25—30 минут», — поделился собеседник.

В городе 7 мая проходит репетиция парада Победы. Сегодня с 05:00 до 12:00 будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского.

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Екатеринбург утром 7 мая встал в 6-балльные пробки. Это связано с тем, что некоторые улицы в центре города перекрыты из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает читатель URA.RU. «На картах весь центр Екатеринбурга красный. Стою в пробке. Ехать показывает около часа, когда обычно 25—30 минут», — поделился собеседник. В городе 7 мая проходит репетиция парада Победы. Сегодня с 05:00 до 12:00 будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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