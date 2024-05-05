Центр Екатеринбурга перекроют из-за праздников. Карта

06 мая 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Во второй половине майских праздников перекрытия затронут 20 улиц Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 В Екатеринбурге с 7 по 9 мая перекроют 20 улиц. В это время в городе пройдут главная репетиция парада Победы, сам парад, а также другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий. С 05:00 до 12:00 7 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Во время возложения цветов к памятнику маршалу Г. К. Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение по нечетной стороне улиц: Ленина, Бажова и Кузнечной. С 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по улице Верстовой. На время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада Победы с 05:00 7 мая будут закрыты участки улиц: Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская и по пандусам развязки на Московской. Такие же ограничения будут введены 9 мая. В День Победы 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Также перекроют улицу Володарского, с пропуском подвижного состава общественного транспорта. С 19:00 9 мая и до конца праздника будет закрыто движение по части улиц: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. По улице Радищева также будет закрыто движение, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. Праздничные гуляния в День Победы будут перенесены из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Также в этом году горожане останутся без фейерверка. Помимо этого, 7, 8 и 9 мая в центре Екатеринбурга будет проблематично купить алкоголь — вблизи мест проведения мероприятий ограничат продажу спиртного. Несмотря на перенос в центре города пройдет традиционная выставка ретро-автомобилей, акция «Вальс Победы» и другие культурные мероприятия. Подробнее о предстоящих праздниках — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 7 по 9 мая перекроют 20 улиц. В это время в городе пройдут главная репетиция парада Победы, сам парад, а также другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий. С 05:00 до 12:00 7 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Во время возложения цветов к памятнику маршалу Г. К. Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение по нечетной стороне улиц: Ленина, Бажова и Кузнечной. С 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по улице Верстовой. На время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада Победы с 05:00 7 мая будут закрыты участки улиц: Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская и по пандусам развязки на Московской. Такие же ограничения будут введены 9 мая. В День Победы 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Также перекроют улицу Володарского, с пропуском подвижного состава общественного транспорта. С 19:00 9 мая и до конца праздника будет закрыто движение по части улиц: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. По улице Радищева также будет закрыто движение, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. Праздничные гуляния в День Победы будут перенесены из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Также в этом году горожане останутся без фейерверка. Помимо этого, 7, 8 и 9 мая в центре Екатеринбурга будет проблематично купить алкоголь — вблизи мест проведения мероприятий ограничат продажу спиртного. Несмотря на перенос в центре города пройдет традиционная выставка ретро-автомобилей, акция «Вальс Победы» и другие культурные мероприятия. Подробнее о предстоящих праздниках — в сюжете URA.RU.