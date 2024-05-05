05 мая 2024

Центр Екатеринбурга перекроют из-за праздников. Карта

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Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург, парад победы, 9 мая, 9 мая 2023, парад победы 2023
Во второй половине майских праздников перекрытия затронут 20 улиц Фото:
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Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024

В Екатеринбурге с 7 по 9 мая перекроют 20 улиц. В это время в городе пройдут главная репетиция парада Победы, сам парад, а также другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий.

С 05:00 до 12:00 7 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Во время возложения цветов к памятнику маршалу Г. К. Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение по нечетной стороне улиц: Ленина, Бажова и Кузнечной. С 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по улице Верстовой.

На время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада Победы с 05:00 7 мая будут закрыты участки улиц: Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская и по пандусам развязки на Московской. Такие же ограничения будут введены 9 мая.

В День Победы 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Также перекроют улицу Володарского, с пропуском подвижного состава общественного транспорта.

С 19:00 9 мая и до конца праздника будет закрыто движение по части улиц: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. По улице Радищева также будет закрыто движение, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки.

Праздничные гуляния в День Победы будут перенесены из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Также в этом году горожане останутся без фейерверка.

Помимо этого, 7, 8 и 9 мая в центре Екатеринбурга будет проблематично купить алкоголь — вблизи мест проведения мероприятий ограничат продажу спиртного. Несмотря на перенос в центре города пройдет традиционная выставка ретро-автомобилей, акция «Вальс Победы» и другие культурные мероприятия. Подробнее о предстоящих праздниках — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге с 7 по 9 мая перекроют 20 улиц. В это время в городе пройдут главная репетиция парада Победы, сам парад, а также другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий. С 05:00 до 12:00 7 мая из-за репетиций парада Победы будет ограничено движение по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Во время возложения цветов к памятнику маршалу Г. К. Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение по нечетной стороне улиц: Ленина, Бажова и Кузнечной. С 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по улице Верстовой. На время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада Победы с 05:00 7 мая будут закрыты участки улиц: Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская и по пандусам развязки на Московской. Такие же ограничения будут введены 9 мая. В День Победы 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Также перекроют улицу Володарского, с пропуском подвижного состава общественного транспорта. С 19:00 9 мая и до конца праздника будет закрыто движение по части улиц: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. По улице Радищева также будет закрыто движение, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. Праздничные гуляния в День Победы будут перенесены из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Также в этом году горожане останутся без фейерверка. Помимо этого, 7, 8 и 9 мая в центре Екатеринбурга будет проблематично купить алкоголь — вблизи мест проведения мероприятий ограничат продажу спиртного. Несмотря на перенос в центре города пройдет традиционная выставка ретро-автомобилей, акция «Вальс Победы» и другие культурные мероприятия. Подробнее о предстоящих праздниках — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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