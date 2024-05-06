В Свердловскую область с новым циклоном идут снег и тепло

07 мая 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Уральцы еще не отошли от предыдущих снегопадов, а к ним уже спешат новые Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года К Свердловской области приближается новый циклон, который движется вдоль границы тепла и холода по европейской части России. Он принесет с собой осадки в виде снега, а вслед за ним поступит тепло — всего на один день. Прогноз погоды с 7 по 12 мая опубликовал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Поздним вечером 7 мая юго-западных границ Свердловской области достигнет теплый атмосферный фронт. За ночь фронт пройдет практически через всю область, к утру 8 мая достигнув северных районов. Движение фронта будет сопровождаться осадками, преимущественно в виде снега, количество которых в центральных и западных районах может достигнуть 7-12 мм. За фронтом в регион поступит воздух с юго-западного направления, на один день вернется теплая погода», — сообщил Пулин. Во вторник, 7 мая, в регионе ночью будет 0…+5, по северо-западу до -1…-3. Днем воздух прогреется до +7…+12, по западу и северо-западу до +4…+6. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, вероятны небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер будет дуть юго-западный и западный, вечером с переходом на юго-восточный, 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью термометр покажет +1…+3, днем +7…+9. В среду, 8 мая, ночью прогнозируют +4, днем +20. В праздничный день, 9 мая, ночью ожидается +4, днем +7. В пятницу, 10 мая, ночью будет 0, днем +5. В субботу, 11 мая, ночью +2, днем +11. и в воскресенье, 12 мая, ночью ожидается +6, днем +10. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К Свердловской области приближается новый циклон, который движется вдоль границы тепла и холода по европейской части России. Он принесет с собой осадки в виде снега, а вслед за ним поступит тепло — всего на один день. Прогноз погоды с 7 по 12 мая опубликовал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Поздним вечером 7 мая юго-западных границ Свердловской области достигнет теплый атмосферный фронт. За ночь фронт пройдет практически через всю область, к утру 8 мая достигнув северных районов. Движение фронта будет сопровождаться осадками, преимущественно в виде снега, количество которых в центральных и западных районах может достигнуть 7-12 мм. За фронтом в регион поступит воздух с юго-западного направления, на один день вернется теплая погода», — сообщил Пулин. Во вторник, 7 мая, в регионе ночью будет 0…+5, по северо-западу до -1…-3. Днем воздух прогреется до +7…+12, по западу и северо-западу до +4…+6. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, вероятны небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер будет дуть юго-западный и западный, вечером с переходом на юго-восточный, 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью термометр покажет +1…+3, днем +7…+9. В среду, 8 мая, ночью прогнозируют +4, днем +20. В праздничный день, 9 мая, ночью ожидается +4, днем +7. В пятницу, 10 мая, ночью будет 0, днем +5. В субботу, 11 мая, ночью +2, днем +11. и в воскресенье, 12 мая, ночью ожидается +6, днем +10.