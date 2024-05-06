06 мая 2024

Свердловчан предупредили о голодных и опасных гадюках

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, змея, удав
Оголодавшие после снегопадов змеи могут быть опасны для людей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

После снегопадов, обрушившихся на Свердловскую область, оголодавшие гадюки могут быть опасны для людей. Об этом предупредил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев.

«Если собираетесь в лес, смотрите вокруг, чтобы не было змеи. Сейчас снег начнет таять, гадюки на лужайки и на склоны вылезут греться. Столько дней они от холода и голода страдали, они ведь не ползали по снегу в поисках пищи», — объяснил биолог.

Он добавил, что наступила пора, когда змеям предстоит откладывать яйца. Оголодавшие гадюки ждут потепления и таяния снега, чтобы выползти из своих укрытий. Укус этих змей смертельно опасен для человека.

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После снегопадов, обрушившихся на Свердловскую область, оголодавшие гадюки могут быть опасны для людей. Об этом предупредил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев. «Если собираетесь в лес, смотрите вокруг, чтобы не было змеи. Сейчас снег начнет таять, гадюки на лужайки и на склоны вылезут греться. Столько дней они от холода и голода страдали, они ведь не ползали по снегу в поисках пищи», — объяснил биолог. Он добавил, что наступила пора, когда змеям предстоит откладывать яйца. Оголодавшие гадюки ждут потепления и таяния снега, чтобы выползти из своих укрытий. Укус этих змей смертельно опасен для человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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