Свердловчан предупредили о голодных и опасных гадюках

После снегопадов, обрушившихся на Свердловскую область, оголодавшие гадюки могут быть опасны для людей. Об этом предупредил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев.
«Если собираетесь в лес, смотрите вокруг, чтобы не было змеи. Сейчас снег начнет таять, гадюки на лужайки и на склоны вылезут греться. Столько дней они от холода и голода страдали, они ведь не ползали по снегу в поисках пищи», — объяснил биолог.
Он добавил, что наступила пора, когда змеям предстоит откладывать яйца. Оголодавшие гадюки ждут потепления и таяния снега, чтобы выползти из своих укрытий. Укус этих змей смертельно опасен для человека.
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