В Челябинске ищут капитана судна на зарплату от 200 тысяч рублей

«Зарплата.ру»: челябинцам предложили работу капитана судна на севере

07 мая 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Челябинске составили топ вакансий мая Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске появилась вакансия капитана судна в Северном речном пароходстве на зарплату от 200 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», работать предстоит в условиях Крайнего Севера. «Для работы в Северном речном пароходстве требуется механик — сменный капитан. Кандидату предстоит работа в условиях Крайнего Севера, при этом зарплата составит от 200 тысяч рублей», — сообщили в офисе «Зарплаты.ру». Согласно информации сервиса, кандидату на должность капитана необходимы действующие рабочие документы и отсутствие медицинских противопоказаний. Работодатель гарантирует проезд к месту работы, питание и обучение за счет компании. Вакансия пошла в список самых высокооплачиваемых предложений региона в мае. Возглавила топ позиция наладчика станков с программным управлением. Специалисту готовы платить от 220 тысяч рублей. Трудиться придется на стабильно загруженном заказами предприятии, которое занимается механической обработкой металлов. Соискателю предложат работу на новых токарных и на фрезерных станках. Требуется по крайней мере трехгодичный опыт. Кому его недостает, предложат вакансию оператора. Повар в челябинской столовой сможет зарабатывать от 120 тысяч рублей. От сотрудника требуют знания технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, умение пользоваться технико-технологическими картами. В качестве бонуса предложат бесплатное питание и общежитие иногородним. Еще одну ступеньку рейтинга заняла вакансия младшего судебного пристава. Сотрудник будет поддержать порядок в судах Херсонской области, получая за это 100 — 120 тысяч рублей. Есть соцгарантии: пенсия по выслуге лет после 20 лет службы, увеличенные отпуска, оплата стоимости проезда к месту отпуска сотруднику и одному члену его семьи. Для тех, кто не хочет далеко ехать, открыта вакансия тракториста-машиниста с зарплатой в Челябинске от 100 тысяч рублей. Принять рабочего готовы даже без опыта, главное, отметил работодатель, желание учиться. Еще одной высокооплачиваемой позицией стала вакансия печатника на флексопечатной машине. Получать сотрудник будет от 90 до 105 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске появилась вакансия капитана судна в Северном речном пароходстве на зарплату от 200 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», работать предстоит в условиях Крайнего Севера. «Для работы в Северном речном пароходстве требуется механик — сменный капитан. Кандидату предстоит работа в условиях Крайнего Севера, при этом зарплата составит от 200 тысяч рублей», — сообщили в офисе «Зарплаты.ру». Согласно информации сервиса, кандидату на должность капитана необходимы действующие рабочие документы и отсутствие медицинских противопоказаний. Работодатель гарантирует проезд к месту работы, питание и обучение за счет компании. Вакансия пошла в список самых высокооплачиваемых предложений региона в мае. Возглавила топ позиция наладчика станков с программным управлением. Специалисту готовы платить от 220 тысяч рублей. Трудиться придется на стабильно загруженном заказами предприятии, которое занимается механической обработкой металлов. Соискателю предложат работу на новых токарных и на фрезерных станках. Требуется по крайней мере трехгодичный опыт. Кому его недостает, предложат вакансию оператора. Повар в челябинской столовой сможет зарабатывать от 120 тысяч рублей. От сотрудника требуют знания технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, умение пользоваться технико-технологическими картами. В качестве бонуса предложат бесплатное питание и общежитие иногородним. Еще одну ступеньку рейтинга заняла вакансия младшего судебного пристава. Сотрудник будет поддержать порядок в судах Херсонской области, получая за это 100 — 120 тысяч рублей. Есть соцгарантии: пенсия по выслуге лет после 20 лет службы, увеличенные отпуска, оплата стоимости проезда к месту отпуска сотруднику и одному члену его семьи. Для тех, кто не хочет далеко ехать, открыта вакансия тракториста-машиниста с зарплатой в Челябинске от 100 тысяч рублей. Принять рабочего готовы даже без опыта, главное, отметил работодатель, желание учиться. Еще одной высокооплачиваемой позицией стала вакансия печатника на флексопечатной машине. Получать сотрудник будет от 90 до 105 тысяч рублей.