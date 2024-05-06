06 мая 2024

Суд вынес суровый приговор свердловским убийцам-сжигателям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд начался в марте этого года
Суд начался в марте этого года Фото:

Свердловский областной суд в Екатеринбурге дал 13 и 18 лет колонии строгого режима Александру Порошину и Светлане Кирилловой, которые забили и сожгли мужчину. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд приговорил Порошина к 13 годам колонии строго режима с последующим ограничением свободы на год. Кириллову признать виновной и приговорить ее к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима», — огласил приговор судья Андрей Юшманов.

Убийство было совершено 17 июня 2023 года в Камышлове. Порошин, Кириллова и их знакомый — Дмитрий Макаров — ночью распивали спиртные напитки на улице. Во время застолья между ними произошел конфликт. Осужденные сначала жестоко избили собутыльника, затем они облили потерпевшего спиртосодержащей жидкостью и подожгли. Мужчина скончался на месте происшествия.

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Свердловский областной суд в Екатеринбурге дал 13 и 18 лет колонии строгого режима Александру Порошину и Светлане Кирилловой, которые забили и сожгли мужчину. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд приговорил Порошина к 13 годам колонии строго режима с последующим ограничением свободы на год. Кириллову признать виновной и приговорить ее к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима», — огласил приговор судья Андрей Юшманов. Убийство было совершено 17 июня 2023 года в Камышлове. Порошин, Кириллова и их знакомый — Дмитрий Макаров — ночью распивали спиртные напитки на улице. Во время застолья между ними произошел конфликт. Осужденные сначала жестоко избили собутыльника, затем они облили потерпевшего спиртосодержащей жидкостью и подожгли. Мужчина скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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