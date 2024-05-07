Армия и оружие МО: бойцам в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины. Видео 07 мая 2024 в 11:33 Размер текста - 17 + Подразделения ВС РФ в зоне спецоперации обеспечили посудомоечными машинами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подразделения группировки войск «Запад» в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. «Первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения наших штурмовых и боевых подразделений», — рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что две посудомоечные машины за один цикл моют комплект посуды с обеда на мотострелковый взвод. По словам Самары, посудомоечные машины позволяют существенно экономить воду. При этом они сохраняют качество мытья посуды, заключил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В подразделения группировки войск «Запад» в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. «Первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения наших штурмовых и боевых подразделений», — рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что две посудомоечные машины за один цикл моют комплект посуды с обеда на мотострелковый взвод. По словам Самары, посудомоечные машины позволяют существенно экономить воду. При этом они сохраняют качество мытья посуды, заключил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям