В подразделения группировки войск «Запад» в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
«Первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения наших штурмовых и боевых подразделений», — рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что две посудомоечные машины за один цикл моют комплект посуды с обеда на мотострелковый взвод.
По словам Самары, посудомоечные машины позволяют существенно экономить воду. При этом они сохраняют качество мытья посуды, заключил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.