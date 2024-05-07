МО: бойцам в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины. Видео

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Подразделения ВС РФ в зоне спецоперации обеспечили посудомоечными машинами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подразделения группировки войск «Запад» в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

«Первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения наших штурмовых и боевых подразделений», — рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что две посудомоечные машины за один цикл моют комплект посуды с обеда на мотострелковый взвод.

По словам Самары, посудомоечные машины позволяют существенно экономить воду. При этом они сохраняют качество мытья посуды, заключил он.

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В подразделения группировки войск «Запад» в зоне СВО начали поступать посудомоечные машины. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. «Первые бытовые посудомоечные машины стали поступать в тыловые подразделения для обеспечения наших штурмовых и боевых подразделений», — рассказал начальник ресурсного обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Самара, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что две посудомоечные машины за один цикл моют комплект посуды с обеда на мотострелковый взвод. По словам Самары, посудомоечные машины позволяют существенно экономить воду. При этом они сохраняют качество мытья посуды, заключил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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