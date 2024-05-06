В Магнитогорске мигрант избил подростка

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, мигрант избил подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ситуация взята на контроль, проводится проверка.
«Ситуация взята на личный контроль руководством УМВД России по городу Магнитогорску. Начальнику отдела полиции „Правобережный“ поручено проконтролировать ход проведения доследственной проверки, также дано поручение проверить соблюдение миграционного законодательства участниками конфликта», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, инцидент произошел 2 мая. Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на поступившее заявление, установили участников конфликта и опросили в присутствии законных представителей.
«Полицейские выяснили, что конфликт между двумя одноклассниками возник на бытовой почве. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято законное и обоснованное решение», — добавили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы ведомства, 12-летний подросток уже выписан из медучреждения на амбулаторное лечение. В школе ведется работа с педагогами и учениками.
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