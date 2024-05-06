06 мая 2024

Салют, проезд боевой техники и заплыв моржей: афиша к 9 Мая в Тюмени. Фото

В Тюмени 9 Мая пройдет концерт, проезд боевой техники и минута молчания
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов. Тюмень , солдаты, марш, 9 мая
Парад и салют в этом году в Тюмени отменили Фото:

В Тюмени 9 мая запланированы концерт, проезд боевой техники и другие мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщили в городской администрации. Где и во сколько начнется празднование 9 Мая — в афише URA.RU.

«Приглашаем на праздничные мероприятия ко Дню Победы. В 8:00 начнется несение службы почетных караулов „ПОСТ №1“ в сквере Прощания. <…> В этот день стартует открытый кубок города Тюмени по баскетболу среди команд ветеранов спорта, посвященный „Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов“. Он продлится до 11 мая включительно. Место проведения: ул. Индустриальная, 49а», — сообщили в мэрии.

Парад и салют в этом году в Тюмени отменили. Однако концерт, мастер классы и проезд военной техники состоятся. Ознакомиться с полной афишей можно ниже.

  • 10:00 — на площади 400-летия Тюмени военно-патриотическая акция: выставка стрелкового оружия и экипировки, мастер-классы по поиску взрывоопасных предметов, демонстрация водолазного снаряжения;
  • 11:00 — плац-парад курсантов ТВВИКУ, салют из стрелкового оружия;
  • 11:00 — на площади Тюменского технопарка выступления творческих коллективов;
  • 15:00 — на пешеходной улице Дзержинского концерт «Мы помним! Мы гордимся!»;
  • 14:00-17:00 — в скверах Депутатов, Комсомольский праздничные уличные программы;
  • 18:55 — минута молчания на пересечении (тюменский технопарк);
  • 19:00-20:00 — торжественный проезд боевой и специальной техники ТВВИКУ по улицам Тюмени.
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В Тюмени 9 мая запланированы концерт, проезд боевой техники и другие мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщили в городской администрации. Где и во сколько начнется празднование 9 Мая — в афише URA.RU. «Приглашаем на праздничные мероприятия ко Дню Победы. В 8:00 начнется несение службы почетных караулов „ПОСТ №1“ в сквере Прощания. <…> В этот день стартует открытый кубок города Тюмени по баскетболу среди команд ветеранов спорта, посвященный „Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов“. Он продлится до 11 мая включительно. Место проведения: ул. Индустриальная, 49а», — сообщили в мэрии. Парад и салют в этом году в Тюмени отменили. Однако концерт, мастер классы и проезд военной техники состоятся. Ознакомиться с полной афишей можно ниже.
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