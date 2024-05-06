Салют, проезд боевой техники и заплыв моржей: афиша к 9 Мая в Тюмени. Фото

В Тюмени 9 Мая пройдет концерт, проезд боевой техники и минута молчания

07 мая 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Парад и салют в этом году в Тюмени отменили Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 9 мая запланированы концерт, проезд боевой техники и другие мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщили в городской администрации. Где и во сколько начнется празднование 9 Мая — в афише URA.RU. «Приглашаем на праздничные мероприятия ко Дню Победы. В 8:00 начнется несение службы почетных караулов „ПОСТ №1“ в сквере Прощания. <…> В этот день стартует открытый кубок города Тюмени по баскетболу среди команд ветеранов спорта, посвященный „Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов“. Он продлится до 11 мая включительно. Место проведения: ул. Индустриальная, 49а», — сообщили в мэрии. Парад и салют в этом году в Тюмени отменили. Однако концерт, мастер классы и проезд военной техники состоятся. Ознакомиться с полной афишей можно ниже. 10:00 — на площади 400-летия Тюмени военно-патриотическая акция: выставка стрелкового оружия и экипировки, мастер-классы по поиску взрывоопасных предметов, демонстрация водолазного снаряжения;

11:00 — плац-парад курсантов ТВВИКУ, салют из стрелкового оружия;

11:00 — на площади Тюменского технопарка выступления творческих коллективов;

15:00 — на пешеходной улице Дзержинского концерт «Мы помним! Мы гордимся!»;

14:00-17:00 — в скверах Депутатов, Комсомольский праздничные уличные программы;

18:55 — минута молчания на пересечении (тюменский технопарк);

19:00-20:00 — торжественный проезд боевой и специальной техники ТВВИКУ по улицам Тюмени. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 9 мая запланированы концерт, проезд боевой техники и другие мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщили в городской администрации. Где и во сколько начнется празднование 9 Мая — в афише URA.RU. «Приглашаем на праздничные мероприятия ко Дню Победы. В 8:00 начнется несение службы почетных караулов „ПОСТ №1“ в сквере Прощания. <…> В этот день стартует открытый кубок города Тюмени по баскетболу среди команд ветеранов спорта, посвященный „Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов“. Он продлится до 11 мая включительно. Место проведения: ул. Индустриальная, 49а», — сообщили в мэрии. Парад и салют в этом году в Тюмени отменили. Однако концерт, мастер классы и проезд военной техники состоятся. Ознакомиться с полной афишей можно ниже.