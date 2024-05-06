Курганцы с трудом находят такси, чтобы добраться в районы из зоны паводка. Видео

07 мая 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Таксисты стараются избежать пробок и заказов в зону затопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцы жалуются, что им удается с трудом вызвать такси в микрорайоны, побывавшие в зоне паводка. Вероятной причиной являются большие пробки на объездной дороге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, делавший заказ таксомотора в одной из компаний. «На заказ приехал лишь пятый назначенный водитель», — рассказал корреспондент. Машину заказывали в курганские микрорайоны Челноково и Глинки, где до сих пор стоит вода после наводнения. Поездка в подтопленные микрорайоны может занять длительное время. Особенно долго автомобилисты стоят в пробке на Восточном проезде по направлению в сторону «Иртыша». Таксистам придется потерять время после доставки клиента в отдаленные районы через объездные пути. Приехавший водитель подтвердил, что его коллеги не хотят стоять в пробках и отказываются от таких заказов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода размыла новую дорогу, ведущую к одному из затопленных микрорайонов. Жителям придется ездить по дороге, где асфальт взломан пластами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы жалуются, что им удается с трудом вызвать такси в микрорайоны, побывавшие в зоне паводка. Вероятной причиной являются большие пробки на объездной дороге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, делавший заказ таксомотора в одной из компаний. «На заказ приехал лишь пятый назначенный водитель», — рассказал корреспондент. Машину заказывали в курганские микрорайоны Челноково и Глинки, где до сих пор стоит вода после наводнения. Поездка в подтопленные микрорайоны может занять длительное время. Особенно долго автомобилисты стоят в пробке на Восточном проезде по направлению в сторону «Иртыша». Таксистам придется потерять время после доставки клиента в отдаленные районы через объездные пути. Приехавший водитель подтвердил, что его коллеги не хотят стоять в пробках и отказываются от таких заказов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода размыла новую дорогу, ведущую к одному из затопленных микрорайонов. Жителям придется ездить по дороге, где асфальт взломан пластами.