06 мая 2024

Курганцы с трудом находят такси, чтобы добраться в районы из зоны паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский мост. Курган, автомобили, пробка, затор на дороге, машины
Таксисты стараются избежать пробок и заказов в зону затопления Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганцы жалуются, что им удается с трудом вызвать такси в микрорайоны, побывавшие в зоне паводка. Вероятной причиной являются большие пробки на объездной дороге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, делавший заказ таксомотора в одной из компаний.

«На заказ приехал лишь пятый назначенный водитель», — рассказал корреспондент. Машину заказывали в курганские микрорайоны Челноково и Глинки, где до сих пор стоит вода после наводнения.

Поездка в подтопленные микрорайоны может занять длительное время. Особенно долго автомобилисты стоят в пробке на Восточном проезде по направлению в сторону «Иртыша». Таксистам придется потерять время после доставки клиента в отдаленные районы через объездные пути. Приехавший водитель подтвердил, что его коллеги не хотят стоять в пробках и отказываются от таких заказов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода размыла новую дорогу, ведущую к одному из затопленных микрорайонов. Жителям придется ездить по дороге, где асфальт взломан пластами.

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Курганцы жалуются, что им удается с трудом вызвать такси в микрорайоны, побывавшие в зоне паводка. Вероятной причиной являются большие пробки на объездной дороге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, делавший заказ таксомотора в одной из компаний. «На заказ приехал лишь пятый назначенный водитель», — рассказал корреспондент. Машину заказывали в курганские микрорайоны Челноково и Глинки, где до сих пор стоит вода после наводнения. Поездка в подтопленные микрорайоны может занять длительное время. Особенно долго автомобилисты стоят в пробке на Восточном проезде по направлению в сторону «Иртыша». Таксистам придется потерять время после доставки клиента в отдаленные районы через объездные пути. Приехавший водитель подтвердил, что его коллеги не хотят стоять в пробках и отказываются от таких заказов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода размыла новую дорогу, ведущую к одному из затопленных микрорайонов. Жителям придется ездить по дороге, где асфальт взломан пластами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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