06 мая 2024

В столице ХМАО эвакуировали школу из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
На тушение возгорания пожарным потребовалось 20 минут Фото:

В Ханты-Мансийске из-за пожара эвакуировали почти 350 человек из школы №9. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

«В 11:51 диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в средней школе №9 в Ханты-Мансийске. Через четыре минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия из здания было эвакуировано 346 человек, из которых 326 детей», — сообщили в ведомстве.

При обследовании здания спасатели обнаружили задымление на крыше. «В ходе разведки было установлено, что в оголовье, одной из вентиляционных шахт произошло горение утеплителя. В 12:11 возгорание было ликвидировано на площади три метра квадратных. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

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В Ханты-Мансийске из-за пожара эвакуировали почти 350 человек из школы №9. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. «В 11:51 диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в средней школе №9 в Ханты-Мансийске. Через четыре минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия из здания было эвакуировано 346 человек, из которых 326 детей», — сообщили в ведомстве. При обследовании здания спасатели обнаружили задымление на крыше. «В ходе разведки было установлено, что в оголовье, одной из вентиляционных шахт произошло горение утеплителя. В 12:11 возгорание было ликвидировано на площади три метра квадратных. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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