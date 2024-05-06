В столице ХМАО эвакуировали школу из-за пожара

В Ханты-Мансийске из-за пожара эвакуировали почти 350 человек из школы №9. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.
«В 11:51 диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в средней школе №9 в Ханты-Мансийске. Через четыре минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия из здания было эвакуировано 346 человек, из которых 326 детей», — сообщили в ведомстве.
При обследовании здания спасатели обнаружили задымление на крыше. «В ходе разведки было установлено, что в оголовье, одной из вентиляционных шахт произошло горение утеплителя. В 12:11 возгорание было ликвидировано на площади три метра квадратных. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
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