14 мая 2024

Галустян едет в Екатеринбург на учения спецслужб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, галустян михаил
Михаил Галустян часто приезжает на мероприятия в Екатеринбург в качестве гостя Фото:

Шоумен Михаил Галустян приедет на совместные учения военных и спецподразделений УФСБ, которые пройдут на одном из полигонов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал концертный директор Галустяна Табриз Шахиди.

«Галустян планирует посетить соревнования среди спецслужб, турнир в Екатеринбурге 18 мая. Других подробностей нет», — пояснил Шахиди.

«Будет большая тренировка оперативных подразделений. Она важна для адекватного реагирования на вызовы времени», — добавил собеседник в силовой среде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шоумен Михаил Галустян приедет на совместные учения военных и спецподразделений УФСБ, которые пройдут на одном из полигонов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал концертный директор Галустяна Табриз Шахиди. «Галустян планирует посетить соревнования среди спецслужб, турнир в Екатеринбурге 18 мая. Других подробностей нет», — пояснил Шахиди. «Будет большая тренировка оперативных подразделений. Она важна для адекватного реагирования на вызовы времени», — добавил собеседник в силовой среде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...