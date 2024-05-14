Галустян едет в Екатеринбург на учения спецслужб

Михаил Галустян часто приезжает на мероприятия в Екатеринбург в качестве гостя
Шоумен Михаил Галустян приедет на совместные учения военных и спецподразделений УФСБ, которые пройдут на одном из полигонов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал концертный директор Галустяна Табриз Шахиди.
«Галустян планирует посетить соревнования среди спецслужб, турнир в Екатеринбурге 18 мая. Других подробностей нет», — пояснил Шахиди.
«Будет большая тренировка оперативных подразделений. Она важна для адекватного реагирования на вызовы времени», — добавил собеседник в силовой среде.
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