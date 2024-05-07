Владимир Путин вступил в должность президента РФ
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Владимир Путин вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Об этом заявил председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин.
«Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента РФ», — заявил Зорькин. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Во время принесения присяги Путин дал клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, отстаивать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, а также верно служить народу.
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