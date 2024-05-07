Путин вступил в должность президента РФ

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин вступил в должность президента РФ Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Владимир Путин вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Об этом заявил председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин.

«Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента РФ», — заявил Зорькин. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Во время принесения присяги Путин дал клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, отстаивать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, а также верно служить народу.

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Владимир Путин вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Об этом заявил председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин. «Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента РФ», — заявил Зорькин. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Во время принесения присяги Путин дал клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, отстаивать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, а также верно служить народу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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