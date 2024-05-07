Путин вступил в должность президента РФ

07 мая 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вступил в должность президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Владимир Путин вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Об этом заявил председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин. «Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента РФ», — заявил Зорькин. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Во время принесения присяги Путин дал клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, отстаивать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, а также верно служить народу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин вступил на пост президента Российской Федерации после принесения присяги. Об этом заявил председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин. «Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента РФ», — заявил Зорькин. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Во время принесения присяги Путин дал клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, отстаивать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, а также верно служить народу.