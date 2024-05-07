Путин приносит присягу президента России

Путин принес присягу президента РФ
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Президент РФ Владимир Путин принес присягу во время своей инаугурации. Она проходит в Кремлевском дворце. Сам текст присяги утвержден Конституцией РФ.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность», — заявил Путин во время присяги на церемонии инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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