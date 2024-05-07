Путин приносит присягу президента России

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин принес присягу президента РФ Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Президент РФ Владимир Путин принес присягу во время своей инаугурации. Она проходит в Кремлевском дворце. Сам текст присяги утвержден Конституцией РФ.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность», — заявил Путин во время присяги на церемонии инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент РФ Владимир Путин принес присягу во время своей инаугурации. Она проходит в Кремлевском дворце. Сам текст присяги утвержден Конституцией РФ. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность», — заявил Путин во время присяги на церемонии инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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