Путин во время инаугурации обратился к россиянам

Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие

07 мая 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Путин выразил благодарность россиянам за их поддержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Владимир Путин во время своей инаугурации на пост президента РФ поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он также выразил желание поклониться героям страны и участникам СВО. «Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. <…> Благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — заявил Путин во время своей инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, глава РФ выразил желание поклониться героям России, которые защищали и продолжают защищать страну. Также он благодарен участникам спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин во время своей инаугурации на пост президента РФ поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он также выразил желание поклониться героям страны и участникам СВО. «Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. <…> Благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — заявил Путин во время своей инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, глава РФ выразил желание поклониться героям России, которые защищали и продолжают защищать страну. Также он благодарен участникам спецоперации.