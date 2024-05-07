Путин во время инаугурации обратился к россиянам

Владимир Путин во время своей инаугурации на пост президента РФ поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он также выразил желание поклониться героям страны и участникам СВО.
«Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. <…> Благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — заявил Путин во время своей инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Кроме того, глава РФ выразил желание поклониться героям России, которые защищали и продолжают защищать страну. Также он благодарен участникам спецоперации.
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