Путин во время инаугурации обратился к россиянам

Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
Путин выразил благодарность россиянам за их поддержку Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Владимир Путин во время своей инаугурации на пост президента РФ поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он также выразил желание поклониться героям страны и участникам СВО.

«Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. <…> Благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — заявил Путин во время своей инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Кроме того, глава РФ выразил желание поклониться героям России, которые защищали и продолжают защищать страну. Также он благодарен участникам спецоперации.

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Владимир Путин во время своей инаугурации на пост президента РФ поблагодарил россиян за поддержку и доверие, которые они оказали ему на выборах. Он также выразил желание поклониться героям страны и участникам СВО. «Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. <…> Благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — заявил Путин во время своей инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, глава РФ выразил желание поклониться героям России, которые защищали и продолжают защищать страну. Также он благодарен участникам спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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