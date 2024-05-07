Путин назвал своей главной целью сбережение народа России

Президент РФ Владимир Путин во время своей инаугурации назвал главной будущей целью развития страны — сберечь россиян. Он отметил, что Россия достойно пройдет этот путь и станет еще сильнее.
«Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, а это прежде всего — народосбережение», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Глава РФ добавил, что россияне столкнулись с серьезными испытаниями, однако они понимают общие исторические цели, которых нужно достигнуть. Граждане страны отстаивают свою свободу, национальные интересы, ценности и выбор.
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