Путин назвал своей главной целью сбережение народа России

07 мая 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что россияне понимают общие исторические цели, которых нужно достичь в будущем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Президент РФ Владимир Путин во время своей инаугурации назвал главной будущей целью развития страны — сберечь россиян. Он отметил, что Россия достойно пройдет этот путь и станет еще сильнее. «Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, а это прежде всего — народосбережение», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава РФ добавил, что россияне столкнулись с серьезными испытаниями, однако они понимают общие исторические цели, которых нужно достигнуть. Граждане страны отстаивают свою свободу, национальные интересы, ценности и выбор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во время своей инаугурации назвал главной будущей целью развития страны — сберечь россиян. Он отметил, что Россия достойно пройдет этот путь и станет еще сильнее. «Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, а это прежде всего — народосбережение», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава РФ добавил, что россияне столкнулись с серьезными испытаниями, однако они понимают общие исторические цели, которых нужно достигнуть. Граждане страны отстаивают свою свободу, национальные интересы, ценности и выбор.