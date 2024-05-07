Путин назвал своей главной целью сбережение народа России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин отметил, что россияне понимают общие исторические цели, которых нужно достичь в будущем Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Президент РФ Владимир Путин во время своей инаугурации назвал главной будущей целью развития страны — сберечь россиян. Он отметил, что Россия достойно пройдет этот путь и станет еще сильнее.

«Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, а это прежде всего — народосбережение», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Глава РФ добавил, что россияне столкнулись с серьезными испытаниями, однако они понимают общие исторические цели, которых нужно достигнуть. Граждане страны отстаивают свою свободу, национальные интересы, ценности и выбор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин во время своей инаугурации назвал главной будущей целью развития страны — сберечь россиян. Он отметил, что Россия достойно пройдет этот путь и станет еще сильнее. «Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, а это прежде всего — народосбережение», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава РФ добавил, что россияне столкнулись с серьезными испытаниями, однако они понимают общие исторические цели, которых нужно достигнуть. Граждане страны отстаивают свою свободу, национальные интересы, ценности и выбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...