Мать уральца, погибшего на СВО, отказалась от внука ради посмертных выплат

07 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Фонду пришлось вмешаться, чтобы не оставить юного свердловчанина без материальной помощи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жительница Камышлова (Свердловская область), чей сын погиб в зоне проведения спецоперации, отказалась признавать внука, чтобы не делиться с невесткой посмертными выплатами. Молодая мама, которая находится в декретном отпуске по уходу за полуторагодовалым сыном, обратилась в суд, чтобы отстоять права своего ребенка. Конфликт удалось разрешить благодаря вмешательству фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении организации. «Социальным координаторам „Защитников Отечества“ нередко приходится разбираться в сложных семейных ситуациях, самыми уязвимыми „героями“ которых становятся дети. Отстоять их интересы — превыше всего. Фонд помог отстоять интересы ребенка, отец которого погиб на СВО», — поделились в фонде. Мать погибшего бойца не признавала девушку и ее ребенка, отказывая в поддержке. «К нам обратилась медсестра ФАПа и рассказала, что на ее территории живет девушка с полуторагодовалым сыном. Она не работает, практически бедствует, но при этом является гражданской женой погибшего на СВО бойца. Но мать солдата ее не признает, ничем ей не помогает», — заявили в организации. Сотрудница фонда сразу же выехала к девушке домой. «Пообщалась с ней. Она показала совместные фотографии, в том числе, где боец встречает ее с ребенком из роддома, и фотографию с его личной страницы в соцсетях с подписью „мои любимые“, на которой эта девушка с сыном на руках», — отметили в президентском фонде. Свердловчанка подготовила исковое заявление в суд об установлении отцовства и передала исчерпывающие доказательства родства бойца с ребенком одинокой девушки. Было назначено ДНК. Суд принял решение в пользу малыша. Теперь наследнику положены все меры соцподдержки вплоть до совершеннолетия. «Надеемся, что малышу и маме будет помогать не только государство, но и бабушка, которая к третьему заседанию суда, еще до официального решения, все-таки признала внука своим», — подчеркнули в региональном отделении фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Камышлова (Свердловская область), чей сын погиб в зоне проведения спецоперации, отказалась признавать внука, чтобы не делиться с невесткой посмертными выплатами. Молодая мама, которая находится в декретном отпуске по уходу за полуторагодовалым сыном, обратилась в суд, чтобы отстоять права своего ребенка. Конфликт удалось разрешить благодаря вмешательству фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении организации. «Социальным координаторам „Защитников Отечества“ нередко приходится разбираться в сложных семейных ситуациях, самыми уязвимыми „героями“ которых становятся дети. Отстоять их интересы — превыше всего. Фонд помог отстоять интересы ребенка, отец которого погиб на СВО», — поделились в фонде. Мать погибшего бойца не признавала девушку и ее ребенка, отказывая в поддержке. «К нам обратилась медсестра ФАПа и рассказала, что на ее территории живет девушка с полуторагодовалым сыном. Она не работает, практически бедствует, но при этом является гражданской женой погибшего на СВО бойца. Но мать солдата ее не признает, ничем ей не помогает», — заявили в организации. Сотрудница фонда сразу же выехала к девушке домой. «Пообщалась с ней. Она показала совместные фотографии, в том числе, где боец встречает ее с ребенком из роддома, и фотографию с его личной страницы в соцсетях с подписью „мои любимые“, на которой эта девушка с сыном на руках», — отметили в президентском фонде. Свердловчанка подготовила исковое заявление в суд об установлении отцовства и передала исчерпывающие доказательства родства бойца с ребенком одинокой девушки. Было назначено ДНК. Суд принял решение в пользу малыша. Теперь наследнику положены все меры соцподдержки вплоть до совершеннолетия. «Надеемся, что малышу и маме будет помогать не только государство, но и бабушка, которая к третьему заседанию суда, еще до официального решения, все-таки признала внука своим», — подчеркнули в региональном отделении фонда.