Сколько денег за работу требуют мигранты с тюменских дачников

Мигранты отказываются работать на тюменских стройках из-за низких зарплат

11 мая 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

На выполнении хозработ мигранты зарабатывают в Тюмени до 150000 рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выходцы из стран ближнего зарубежья отказываются работать на строительных площадках Тюмени, потому что там, по их мнению, платят слишком мало денег. Об этом URA.RU рассказал один из мигрантов. По его словам, вместо трудоустройства на стройки иностранцы предпочитают выполнять хозяйственные работы для частных лиц, так как там можно зарабатывать от 4000 рублей в день. «Сколько может заработать мигрант на стройке обычным рабочим? 40 — 50 тысяч рублей в месяц? Для выходцев из стран ближнего зарубежья это давно уже не деньги. Поэтому многие иностранцы, особенно те, которые находятся на территории РФ нелегально, предпочитают работать на дачников, поскольку там можно получать значительно больше денег», — отметил собеседник URA.RU. Он добавил, что у иностранцев, которые работают на частников, есть свой прайс-лист на услуги. «Минимальная стоимость работ — 4000 рублей. За эти деньги мигрант может вскопать небольшой огород, перенести грузы или перетаскать землю. Если этим будут заниматься два человека — ценник вырастет до 7000 рублей. Работы, которые требуют квалификации, будут стоить дороже. Починить крышу — от 5000 рублей. Сложные работы по электрике, либо системе канализации — от 6000 рублей, либо по договоренности», — рассказал инсайдер агентства. Он добавил, что в некоторых случаях иностранцы зарабатывают на хозработах у частных лиц до 150 000 рублей в месяц. Ранее агентство писало о том, что мигранты из стран ближнего зарубежья, которых тюменские дачники нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выходцы из стран ближнего зарубежья отказываются работать на строительных площадках Тюмени, потому что там, по их мнению, платят слишком мало денег. Об этом URA.RU рассказал один из мигрантов. По его словам, вместо трудоустройства на стройки иностранцы предпочитают выполнять хозяйственные работы для частных лиц, так как там можно зарабатывать от 4000 рублей в день. «Сколько может заработать мигрант на стройке обычным рабочим? 40 — 50 тысяч рублей в месяц? Для выходцев из стран ближнего зарубежья это давно уже не деньги. Поэтому многие иностранцы, особенно те, которые находятся на территории РФ нелегально, предпочитают работать на дачников, поскольку там можно получать значительно больше денег», — отметил собеседник URA.RU. Он добавил, что у иностранцев, которые работают на частников, есть свой прайс-лист на услуги. «Минимальная стоимость работ — 4000 рублей. За эти деньги мигрант может вскопать небольшой огород, перенести грузы или перетаскать землю. Если этим будут заниматься два человека — ценник вырастет до 7000 рублей. Работы, которые требуют квалификации, будут стоить дороже. Починить крышу — от 5000 рублей. Сложные работы по электрике, либо системе канализации — от 6000 рублей, либо по договоренности», — рассказал инсайдер агентства. Он добавил, что в некоторых случаях иностранцы зарабатывают на хозработах у частных лиц до 150 000 рублей в месяц. Ранее агентство писало о том, что мигранты из стран ближнего зарубежья, которых тюменские дачники нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег.