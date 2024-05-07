Депутатам и бизнесу подыграли, чтобы продавить «киосочную» реформу мэра Екатеринбурга

Комиссия гордумы Екатеринбурга согласовала новые правила уличной торговли

07 мая 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Ожидается, что новые правила заработают с 1 сентября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга пошла на уступки, чтобы депутаты, координирующие свои действия с авторитетными предпринимателями, приняли проект реформы уличной торговли, инициированной главой города Алексеем Орловым. За двухчасовым спором следила прокурор Светлана Кузнецова, рассказали URA.RU участники заседания комиссии думы по экономике. Оно прошло в закрытом режиме. Чиновники разрабатывали нововведения с прошлого года. Чтобы навести порядок в отрасли, они, в частности, предложили внедрить новую схему оплаты аренды (она вырастет в разы) и обеспечительные платежи — чтобы работать могли только дееспособные коммерсанты, — а также запретить передачу объектов в субаренду. Вокруг последнего пункта и развернулся основной спор. Мэрия настаивает, что это позволит вывести из «серой зоны» огромное количество бизнесменов. А бизнес, которому это невыгодно, обвиняет администрацию в превышении полномочий. Думская комиссия отклоняла проект дважды. Большинство в ней (четыре голоса из шести) контролирует команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). У нее, как считается, союзнические отношения с бизнес-группой «Четырехсотые», одним из основных игроков на рынке. На стороне «Четырехсотых» также выступает депутат Сергей Козлов (фракция УГМК). Новость по теме Новые правила уличной торговли в Екатеринбурге определят пять игроков «[Днем 7 мая на заседании комиссии] договорились, что предложенная новая схема расчета платы за торговые места не меняется, обеспечительный платеж сохраняется, но будет меньше: не за год, а за три месяца. И главное — запрет на субаренду из документа исключили, поскольку против выступили юристы гордумы. Хотя прокуратура заняла сторону администрации. Договорились, что мэрия примет это решение своими внутренними постановлениями», — описал суть договоренностей один из источников. И подтвердил другой. По его словам, из 28 предложенных мэрией пунктов 22 оставлены без изменений. Сразу после праздников решение вынесут на рассмотрение всей думы. Чиновникам важно, чтобы оно было принято до конца мая, иначе в 2024 году поправки в силу не вступят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга пошла на уступки, чтобы депутаты, координирующие свои действия с авторитетными предпринимателями, приняли проект реформы уличной торговли, инициированной главой города Алексеем Орловым. За двухчасовым спором следила прокурор Светлана Кузнецова, рассказали URA.RU участники заседания комиссии думы по экономике. Оно прошло в закрытом режиме. Чиновники разрабатывали нововведения с прошлого года. Чтобы навести порядок в отрасли, они, в частности, предложили внедрить новую схему оплаты аренды (она вырастет в разы) и обеспечительные платежи — чтобы работать могли только дееспособные коммерсанты, — а также запретить передачу объектов в субаренду. Вокруг последнего пункта и развернулся основной спор. Мэрия настаивает, что это позволит вывести из «серой зоны» огромное количество бизнесменов. А бизнес, которому это невыгодно, обвиняет администрацию в превышении полномочий. Думская комиссия отклоняла проект дважды. Большинство в ней (четыре голоса из шести) контролирует команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). У нее, как считается, союзнические отношения с бизнес-группой «Четырехсотые», одним из основных игроков на рынке. На стороне «Четырехсотых» также выступает депутат Сергей Козлов (фракция УГМК). «[Днем 7 мая на заседании комиссии] договорились, что предложенная новая схема расчета платы за торговые места не меняется, обеспечительный платеж сохраняется, но будет меньше: не за год, а за три месяца. И главное — запрет на субаренду из документа исключили, поскольку против выступили юристы гордумы. Хотя прокуратура заняла сторону администрации. Договорились, что мэрия примет это решение своими внутренними постановлениями», — описал суть договоренностей один из источников. И подтвердил другой. По его словам, из 28 предложенных мэрией пунктов 22 оставлены без изменений. Сразу после праздников решение вынесут на рассмотрение всей думы. Чиновникам важно, чтобы оно было принято до конца мая, иначе в 2024 году поправки в силу не вступят.