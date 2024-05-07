Стало известно, какие городские пляжи будут работать в Челябинске в 2024 году

В Челябинске летом 2024 года будет работать девять пляжей
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Территории будут обустроены на берегах Первого озера, Шершневского водохранилища и озера Смолино Фото:

В Челябинске летом 2024 года будет открыто девять муниципальных пляжей на трех водоемах, их список уже утвержден. Территории будут обустроены на берегах Первого озера, Шершневского водохранилища и озера Смолино. Об этом сообщается в документе, опубликованном 7 мая на сайте мэрии.

«Утвердить перечень муниципальных пляжей на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска. Муниципальному казенному учреждению „Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска“ рекомендовано обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию утвержденных муниципальных пляжей на водных объектах», — сообщается в документации.

Согласно распоряжению, поисково-спасательная служба Челябинска должна будет обеспечить создание безопасных условий для массового отдыха людей на муниципальных пляжах на водных объектах, а также организацию дежурства матросов-спасателей на пляжах.

К купальному сезону в Челябинске подготовят пляжи «Белый парус», «Городской», «Новороссийский», «Первоозерный», «Смолинский», «Спортивный», «Чайка», «Чуриловский» и «Шершневский». Их количество не изменилось с 2022 года.

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В Челябинске летом 2024 года будет открыто девять муниципальных пляжей на трех водоемах, их список уже утвержден. Территории будут обустроены на берегах Первого озера, Шершневского водохранилища и озера Смолино. Об этом сообщается в документе, опубликованном 7 мая на сайте мэрии. «Утвердить перечень муниципальных пляжей на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска. Муниципальному казенному учреждению „Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска“ рекомендовано обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию утвержденных муниципальных пляжей на водных объектах», — сообщается в документации. Согласно распоряжению, поисково-спасательная служба Челябинска должна будет обеспечить создание безопасных условий для массового отдыха людей на муниципальных пляжах на водных объектах, а также организацию дежурства матросов-спасателей на пляжах. К купальному сезону в Челябинске подготовят пляжи «Белый парус», «Городской», «Новороссийский», «Первоозерный», «Смолинский», «Спортивный», «Чайка», «Чуриловский» и «Шершневский». Их количество не изменилось с 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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