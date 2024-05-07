Великобританию заподозрили в покупке нефти у России через третьи страны

The Guardian: Великобритания заплатила за российскую нефть 2,2 млрд фунтов

07 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания стала крупным импортером российской нефти, обходя введенные санкции. Об этом говорится в расследовании британского издания The Guardian. «В 2023-м из Турции, Индии и Китая переработанной нефти ввезли на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на расследование. Отмечается, что в это же время Россия стала крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из ключевых для Турции. Организация Global Witness указывает на то, что значительная часть авиаперевозок в Великобритании осуществляется на топливе российского происхождения. Это становится возможным благодаря переработке нефти за пределами России, что позволяет избежать прямого попадания под санкции. По данным Global Witness, Россия смогла заработать на таких операциях более 100 миллионов фунтов стерлингов за год. Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung писала, что за последние два года компании из Германии экспортировали в Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Турцию и другие страны тот же объем товаров в денежном выражении, сколько ранее поставлялось в Россию. В связи возникло подозрение, что эти страны в дальнейшем перепродают данные товары в РФ, тем самым помогая Москве обойти санкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания стала крупным импортером российской нефти, обходя введенные санкции. Об этом говорится в расследовании британского издания The Guardian. «В 2023-м из Турции, Индии и Китая переработанной нефти ввезли на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на расследование. Отмечается, что в это же время Россия стала крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из ключевых для Турции. Организация Global Witness указывает на то, что значительная часть авиаперевозок в Великобритании осуществляется на топливе российского происхождения. Это становится возможным благодаря переработке нефти за пределами России, что позволяет избежать прямого попадания под санкции. По данным Global Witness, Россия смогла заработать на таких операциях более 100 миллионов фунтов стерлингов за год. Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung писала, что за последние два года компании из Германии экспортировали в Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Турцию и другие страны тот же объем товаров в денежном выражении, сколько ранее поставлялось в Россию. В связи возникло подозрение, что эти страны в дальнейшем перепродают данные товары в РФ, тем самым помогая Москве обойти санкции.