07 мая 2024

В Тюмени исчез препарат от аллергии, аналогов которого нет

В Тюмени из аптек исчезли капли от аллергии «Лекролин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Капли в нос. Москва, капли, лекарство, простуда, насморк
Капель с аналогичным составом, как у «Лекролина» также нет в тюменских аптеках Фото:

Из тюменских аптек исчезли капли от аллергии «Лекролин». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж лекарственных препаратов. При этом в дефеците также его аналоги.

«„Лекролин“ пропадает каждую весну. Как раз в период поллиноза. Его аналоги также все на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого препарата — прим. URA.RU)», — рассказала в аптеке «ЮниФарм».

В другой тюменской аптеке «Реагент» также сообщили об отсутствии капель от аллергии «Лекролин». Там отметили, что они пропали у поставщиков и аналоги с действующим веществом (кромоглициевая кислота) также пропали с прилавков.

Капли «Лекролин» назначают при лечении аллергического конъюнктивита, а также при раздражении слизистой оболочки глаз, обусловленной аллергическими реакциями (факторы окружающей среды, средства бытовой химии, косметические средства, пыльца растений и перхоть домашних животных). Производят препарат в Финляндии.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из тюменских аптек исчезли капли от аллергии «Лекролин». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж лекарственных препаратов. При этом в дефеците также его аналоги. «„Лекролин“ пропадает каждую весну. Как раз в период поллиноза. Его аналоги также все на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого препарата — прим. URA.RU)», — рассказала в аптеке «ЮниФарм». В другой тюменской аптеке «Реагент» также сообщили об отсутствии капель от аллергии «Лекролин». Там отметили, что они пропали у поставщиков и аналоги с действующим веществом (кромоглициевая кислота) также пропали с прилавков. Капли «Лекролин» назначают при лечении аллергического конъюнктивита, а также при раздражении слизистой оболочки глаз, обусловленной аллергическими реакциями (факторы окружающей среды, средства бытовой химии, косметические средства, пыльца растений и перхоть домашних животных). Производят препарат в Финляндии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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