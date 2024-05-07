В Тюмени исчез препарат от аллергии, аналогов которого нет

Из тюменских аптек исчезли капли от аллергии «Лекролин». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж лекарственных препаратов. При этом в дефеците также его аналоги.
«„Лекролин“ пропадает каждую весну. Как раз в период поллиноза. Его аналоги также все на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого препарата — прим. URA.RU)», — рассказала в аптеке «ЮниФарм».
В другой тюменской аптеке «Реагент» также сообщили об отсутствии капель от аллергии «Лекролин». Там отметили, что они пропали у поставщиков и аналоги с действующим веществом (кромоглициевая кислота) также пропали с прилавков.
Капли «Лекролин» назначают при лечении аллергического конъюнктивита, а также при раздражении слизистой оболочки глаз, обусловленной аллергическими реакциями (факторы окружающей среды, средства бытовой химии, косметические средства, пыльца растений и перхоть домашних животных). Производят препарат в Финляндии.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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Из тюменских аптек исчезли капли от аллергии «Лекролин». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж лекарственных препаратов. При этом в дефеците также его аналоги. «„Лекролин“ пропадает каждую весну. Как раз в период поллиноза. Его аналоги также все на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого препарата — прим. URA.RU)», — рассказала в аптеке «ЮниФарм». В другой тюменской аптеке «Реагент» также сообщили об отсутствии капель от аллергии «Лекролин». Там отметили, что они пропали у поставщиков и аналоги с действующим веществом (кромоглициевая кислота) также пропали с прилавков. Капли «Лекролин» назначают при лечении аллергического конъюнктивита, а также при раздражении слизистой оболочки глаз, обусловленной аллергическими реакциями (факторы окружающей среды, средства бытовой химии, косметические средства, пыльца растений и перхоть домашних животных). Производят препарат в Финляндии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.