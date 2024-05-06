06 мая 2024

Суд вынес приговор африканской студентке, танцевавшей тверк у Вечного огня в ХМАО

Студентка из Замбии получила год условно за тверк у Вечного огня в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство и мэрии перед 9 мая. Ханты-Мансийск, Нижневартовск, город ханты-мансийск, парк победы, 9 мая
Студентка из Замбии танцевала у Вечного огня в Ханты-Мансийске (архивное фото) Фото:

Студентка из Замбии получила год условно за тверк у Вечного огня в ХМАО. Окружной суд также запретил Тионге Зиба пользоваться интернетом, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Тионге Зиба суд запретил пользоваться интернетом. Она получила год условно», — сообщает корреспондент.

Африканку судили по статье 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России. Адвокат девушки строил линию защиты на том, что у нее в школе не преподавалась история России.

Видео с танцами у мемориала Воинской славы в Ханты-Мансийске студентка ЮГУ выложила в свой личный блог в апреле 2022 года, подписав «трясу задом за мертвых, я уверена, они будут спать хорошо этой ночью». Запись отправили в полицию неравнодушные хантымансийцы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО судят африканскую студентку, танцевавшую у Вечного огня. Дело уже поступало в суд в декабре 2023 года, но было возвращено прокурору для пересоставления обвинительного заключения.

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Студентка из Замбии получила год условно за тверк у Вечного огня в ХМАО. Окружной суд также запретил Тионге Зиба пользоваться интернетом, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Тионге Зиба суд запретил пользоваться интернетом. Она получила год условно», — сообщает корреспондент. Африканку судили по статье 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России. Адвокат девушки строил линию защиты на том, что у нее в школе не преподавалась история России. Видео с танцами у мемориала Воинской славы в Ханты-Мансийске студентка ЮГУ выложила в свой личный блог в апреле 2022 года, подписав «трясу задом за мертвых, я уверена, они будут спать хорошо этой ночью». Запись отправили в полицию неравнодушные хантымансийцы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО судят африканскую студентку, танцевавшую у Вечного огня. Дело уже поступало в суд в декабре 2023 года, но было возвращено прокурору для пересоставления обвинительного заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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