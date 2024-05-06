Суд вынес приговор африканской студентке, танцевавшей тверк у Вечного огня в ХМАО

Студентка из Замбии получила год условно за тверк у Вечного огня в ХМАО. Окружной суд также запретил Тионге Зиба пользоваться интернетом, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Тионге Зиба суд запретил пользоваться интернетом. Она получила год условно», — сообщает корреспондент.
Африканку судили по статье 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России. Адвокат девушки строил линию защиты на том, что у нее в школе не преподавалась история России.
Видео с танцами у мемориала Воинской славы в Ханты-Мансийске студентка ЮГУ выложила в свой личный блог в апреле 2022 года, подписав «трясу задом за мертвых, я уверена, они будут спать хорошо этой ночью». Запись отправили в полицию неравнодушные хантымансийцы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО судят африканскую студентку, танцевавшую у Вечного огня. Дело уже поступало в суд в декабре 2023 года, но было возвращено прокурору для пересоставления обвинительного заключения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!