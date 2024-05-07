Жители ХМАО стали чаще травмироваться на работе

В ХМАО выросло число производственных травм. По данным статистики Департамента труда и занятости населения Югры, за три месяца 2024 года на югорских предприятиях пострадало 23 человека, что на 9,5% больше, чем в тот же период прошлого года.
«Анализ производственного травматизма за три месяца 2024 года на территории ХМАО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует, что количество несчастных случаев и количество пострадавших на производстве увеличилось на 9,5%. Всего в период с января по март в Югре зарегистрировано 23 несчастных случая, в которых пострадало 23 человека», — сообщил дептруд ХМАО в официальном отчете.
В результате несчастных случаев на производстве погибли четыре человека. Инциденты произошли на предприятиях в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе. Двое работников погибли в ДТП из-за нарушения правил дорожного движения. Причиной других происшествий стало неправильное использование оборудования и падение с высоты.
Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО лидируют по числу производственных травм по итогам 2023 года. Из 115 пострадавших на рабочем месте 48 работали на предприятиях ТЭК.
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