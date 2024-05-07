Куда из Тюмени дешевле всего слетать на отдых по России

Из Тюмени дешевле всего летом полететь в Санкт-Петербург и Сочи

08 мая 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Стоимость туров из Тюмени в Санкт-Петербург начинается от 59 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из Тюмени дешевле всего летом полететь на отдых в Санкт-Петербург. Семь дней там обойдутся в 59 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала турагент Светлана Завьялова. «Отдых в Санкт-Петербурге на двоих туристов, рассчитанный на семь дней с прямым вылетом из Тюмени, будет стоить 59 824 рубля. Это самое бюджетное направление летом», — рассказала Светлана Завьялова. Следующим по стоимости бюджетным направлением является отдых в Сочи в поселке Майкоп. Стоимость тура туда — 95 451 рубль. В эту цену входит перелет, семидневное проживание в гостевом доме двух туристов без питания. Абхазия также считается одним из доступных курортов. Минимальная стоимость отдыха там — 105 351 рубль. Проживание также рассчитано на семь дней. Замыкает список туры в Минеральные Воды. Семидневный отдых для тюменцев обойдется там в 115 940 рублей. В стоимость входит перелет, завтрак и проживание в полулюксе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Тюмени дешевле всего летом полететь на отдых в Санкт-Петербург. Семь дней там обойдутся в 59 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала турагент Светлана Завьялова. «Отдых в Санкт-Петербурге на двоих туристов, рассчитанный на семь дней с прямым вылетом из Тюмени, будет стоить 59 824 рубля. Это самое бюджетное направление летом», — рассказала Светлана Завьялова. Следующим по стоимости бюджетным направлением является отдых в Сочи в поселке Майкоп. Стоимость тура туда — 95 451 рубль. В эту цену входит перелет, семидневное проживание в гостевом доме двух туристов без питания. Абхазия также считается одним из доступных курортов. Минимальная стоимость отдыха там — 105 351 рубль. Проживание также рассчитано на семь дней. Замыкает список туры в Минеральные Воды. Семидневный отдых для тюменцев обойдется там в 115 940 рублей. В стоимость входит перелет, завтрак и проживание в полулюксе.