07 мая 2024

Куда из Тюмени дешевле всего слетать на отдых по России

Из Тюмени дешевле всего летом полететь в Санкт-Петербург и Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость туров из Тюмени в Санкт-Петербург начинается от 59 тысяч рублей Фото:

Из Тюмени дешевле всего летом полететь на отдых в Санкт-Петербург. Семь дней там обойдутся в 59 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала турагент Светлана Завьялова.

«Отдых в Санкт-Петербурге на двоих туристов, рассчитанный на семь дней с прямым вылетом из Тюмени, будет стоить 59 824 рубля. Это самое бюджетное направление летом», — рассказала Светлана Завьялова.

Следующим по стоимости бюджетным направлением является отдых в Сочи в поселке Майкоп. Стоимость тура туда — 95 451 рубль. В эту цену входит перелет, семидневное проживание в гостевом доме двух туристов без питания.

Абхазия также считается одним из доступных курортов. Минимальная стоимость отдыха там — 105 351 рубль. Проживание также рассчитано на семь дней.

Замыкает список туры в Минеральные Воды. Семидневный отдых для тюменцев обойдется там в 115 940 рублей. В стоимость входит перелет, завтрак и проживание в полулюксе.

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Из Тюмени дешевле всего летом полететь на отдых в Санкт-Петербург. Семь дней там обойдутся в 59 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала турагент Светлана Завьялова. «Отдых в Санкт-Петербурге на двоих туристов, рассчитанный на семь дней с прямым вылетом из Тюмени, будет стоить 59 824 рубля. Это самое бюджетное направление летом», — рассказала Светлана Завьялова. Следующим по стоимости бюджетным направлением является отдых в Сочи в поселке Майкоп. Стоимость тура туда — 95 451 рубль. В эту цену входит перелет, семидневное проживание в гостевом доме двух туристов без питания. Абхазия также считается одним из доступных курортов. Минимальная стоимость отдыха там — 105 351 рубль. Проживание также рассчитано на семь дней. Замыкает список туры в Минеральные Воды. Семидневный отдых для тюменцев обойдется там в 115 940 рублей. В стоимость входит перелет, завтрак и проживание в полулюксе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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