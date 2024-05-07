Завод жены богатейшего курганца откачивает воду из затопленных домов. Фото

Маслозавод КЗРМ из Кургана помогает откачивать воду из домов в затонувшем селе

07 мая 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Предприятие КЗРМ, который принадлежит жене депутата Курганской облдумы Марата Исламова, помогает откачивать воду из подтопленных домов в селе Менщиково. Об этом политик и владелец агрохолдинга «Кургансемена» сообщил на своей странице в соцсети. «Уже порядка недели работники Курганского завода растительных масел приезжают домой к пострадавшим от паводка и ассенизаторской машиной безвозмездно производят откачку воды из септиков. За это время помощь получили порядка двадцати пяти семей», — написал Исламов. По его словам, просьбы откачать воду поступают ежедневно, на предприятии никому не отказывают в помощи. Также он отметил, что сотрудникам агрохолдинга «Кургансемена», пострадавшим от наводнения, руководство приняло решение выплатить материальную помощь для восстановления быта и покупки утраченных вещей первой необходимости. В ангарах маслозавода КЗРМ и пункта технического обслуживания сельхозмашин производится дезинфекция, предприятия работают в штатном режиме, добавил Исламов. Ранее URA.RU писало, что наводнением затопило завод жены богатейшего депутата Кургана. Из-за паводка с предприятия экстренно вывозили сырье и сельхозтехнику. Также в селе Менщиково паводком затапливало большое количество улиц, людям приходилось передвигаться на лодках и кировце.