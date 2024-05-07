Завод жены богатейшего курганца откачивает воду из затопленных домов. Фото

Маслозавод КЗРМ из Кургана помогает откачивать воду из домов в затонувшем селе
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
В селе Мещниково откачивают воду из затопленных домов (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Предприятие КЗРМ, который принадлежит жене депутата Курганской облдумы Марата Исламова, помогает откачивать воду из подтопленных домов в селе Менщиково. Об этом политик и владелец агрохолдинга «Кургансемена» сообщил на своей странице в соцсети.

«Уже порядка недели работники Курганского завода растительных масел приезжают домой к пострадавшим от паводка и ассенизаторской машиной безвозмездно производят откачку воды из септиков. За это время помощь получили порядка двадцати пяти семей», — написал Исламов. По его словам, просьбы откачать воду поступают ежедневно, на предприятии никому не отказывают в помощи.

Также он отметил, что сотрудникам агрохолдинга «Кургансемена», пострадавшим от наводнения, руководство приняло решение выплатить материальную помощь для восстановления быта и покупки утраченных вещей первой необходимости. В ангарах маслозавода КЗРМ и пункта технического обслуживания сельхозмашин производится дезинфекция, предприятия работают в штатном режиме, добавил Исламов.

Ранее URA.RU писало, что наводнением затопило завод жены богатейшего депутата Кургана. Из-за паводка с предприятия экстренно вывозили сырье и сельхозтехнику. Также в селе Менщиково паводком затапливало большое количество улиц, людям приходилось передвигаться на лодках и кировце.

Сотрудники маслозавода КЗРМ помогают откачивать жителям Менщиково воду из домов
Сотрудники маслозавода КЗРМ помогают откачивать жителям Менщиково воду из домов
Фото:
На предприятии, которое также подтапливало наводнением, проводится дезинфекция ангаров
На предприятии, которое также подтапливало наводнением, проводится дезинфекция ангаров
Фото:
В селе Менщиково наводнением затопило большое количество жилых домов
В селе Менщиково наводнением затопило большое количество жилых домов
Фото:

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Предприятие КЗРМ, который принадлежит жене депутата Курганской облдумы Марата Исламова, помогает откачивать воду из подтопленных домов в селе Менщиково. Об этом политик и владелец агрохолдинга «Кургансемена» сообщил на своей странице в соцсети. «Уже порядка недели работники Курганского завода растительных масел приезжают домой к пострадавшим от паводка и ассенизаторской машиной безвозмездно производят откачку воды из септиков. За это время помощь получили порядка двадцати пяти семей», — написал Исламов. По его словам, просьбы откачать воду поступают ежедневно, на предприятии никому не отказывают в помощи. Также он отметил, что сотрудникам агрохолдинга «Кургансемена», пострадавшим от наводнения, руководство приняло решение выплатить материальную помощь для восстановления быта и покупки утраченных вещей первой необходимости. В ангарах маслозавода КЗРМ и пункта технического обслуживания сельхозмашин производится дезинфекция, предприятия работают в штатном режиме, добавил Исламов. Ранее URA.RU писало, что наводнением затопило завод жены богатейшего депутата Кургана. Из-за паводка с предприятия экстренно вывозили сырье и сельхозтехнику. Также в селе Менщиково паводком затапливало большое количество улиц, людям приходилось передвигаться на лодках и кировце.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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