В селе Менщиково под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший рядом с предприятием. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей региона.
«Курганский завод растительных масел затопило водой. Он остановил свою работу. Сотрудники ходят, охраняют территорию предприятия», — передает корреспондент.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос по теме на предприятие КЗРМ. Информация дополнится после получения комментария.
В селе Менщиково большая вода топит маслозавод КЗРМ
Фото: корреспондент URA.RU Олег Кобяков
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В селе Менщиково под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший рядом с предприятием. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Курганский завод растительных масел затопило водой. Он остановил свою работу. Сотрудники ходят, охраняют территорию предприятия», — передает корреспондент. Корреспондентом URA.RU направлен запрос по теме на предприятие КЗРМ. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что вода подбирается к маслозаводу и школе. Также сообщалось, что паводком затопило несколько улиц, людей экстренно эвакуировали в пункты временного размещения. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.