Происшествия Под Курганом затопило маслозавод жены богатейшего депутата. Фото, видео Под Курганом затопило маслозавод жены богатейшего курганца 17 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 + Наводнение топит маслозавод в селе Менщиково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Менщиково под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший рядом с предприятием. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Курганский завод растительных масел затопило водой. Он остановил свою работу. Сотрудники ходят, охраняют территорию предприятия», — передает корреспондент. Корреспондентом URA.RU направлен запрос по теме на предприятие КЗРМ. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что вода подбирается к маслозаводу и школе. Также сообщалось, что паводком затопило несколько улиц, людей экстренно эвакуировали в пункты временного размещения. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь. В селе Менщиково большая вода топит маслозавод КЗРМ Фото: корреспондент URA.RU Олег Кобяков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Менщиково под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший рядом с предприятием. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Курганский завод растительных масел затопило водой. Он остановил свою работу. Сотрудники ходят, охраняют территорию предприятия», — передает корреспондент. Корреспондентом URA.RU направлен запрос по теме на предприятие КЗРМ. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что вода подбирается к маслозаводу и школе. Также сообщалось, что паводком затопило несколько улиц, людей экстренно эвакуировали в пункты временного размещения. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям