Под Курганом затопило маслозавод жены богатейшего депутата. Фото, видео

Под Курганом затопило маслозавод жены богатейшего курганца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Наводнение топит маслозавод в селе Менщиково Фото:
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В селе Менщиково под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший рядом с предприятием. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей региона.

«Курганский завод растительных масел затопило водой. Он остановил свою работу. Сотрудники ходят, охраняют территорию предприятия», — передает корреспондент.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос по теме на предприятие КЗРМ. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что вода подбирается к маслозаводу и школе. Также сообщалось, что паводком затопило несколько улиц, людей экстренно эвакуировали в пункты временного размещения. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.

В селе Менщиково большая вода топит маслозавод КЗРМ
В селе Менщиково большая вода топит маслозавод КЗРМ
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В селе Менщиково под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший рядом с предприятием. Политик входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Курганский завод растительных масел затопило водой. Он остановил свою работу. Сотрудники ходят, охраняют территорию предприятия», — передает корреспондент. Корреспондентом URA.RU направлен запрос по теме на предприятие КЗРМ. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что вода подбирается к маслозаводу и школе. Также сообщалось, что паводком затопило несколько улиц, людей экстренно эвакуировали в пункты временного размещения. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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