С тонущего завода жены богатейшего курганского депутата срочно вывезли технику. Фото

19 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

На заводе КЗРМ эвакуировали сельхозтехнику из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Менщиково под Курганом с тонущего от паводка завода супруги депутата облдумы Марата Исламова срочно эвакуировали сельхозтехнику. Об этом заявил политик, входящий в топ-10 богатейших жителей региона, сообщил на своей странице в соцсети. «Сельхозтехнику, которая будет задействована в весенне-полевых работах вывезли в село Садовое, где сейчас безопасно. Там же, на семзаводе, расположен ПВР для сотрудников, чьи дома попали в зону затопления. Для них созданы все необходимые условия для временного проживания», — написал Исламов. Также на КАМАЗах было вывезено сырье — маслосемена подсолнечника. Исламов отметил, что агрохолдинг «Кургансемена» организовал для жителей села Менщиково переправу. К трактору «Кировец» прицепили автобус и на нем люди могут добираться до дома и работы. Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата Марата Исламова — Любовь Исламова. Предприятие из-за подошедшей воды остановило работу, передавал корреспондент агентства. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь. Технику с завода КЗРМ эвакуировали в другое село Марат Исламов Фото: Жителям тонущего села Менщиково устроили переправу на Кировце с прицепленным автобусом Марат Исламов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Менщиково под Курганом с тонущего от паводка завода супруги депутата облдумы Марата Исламова срочно эвакуировали сельхозтехнику. Об этом заявил политик, входящий в топ-10 богатейших жителей региона, сообщил на своей странице в соцсети. «Сельхозтехнику, которая будет задействована в весенне-полевых работах вывезли в село Садовое, где сейчас безопасно. Там же, на семзаводе, расположен ПВР для сотрудников, чьи дома попали в зону затопления. Для них созданы все необходимые условия для временного проживания», — написал Исламов. Также на КАМАЗах было вывезено сырье — маслосемена подсолнечника. Исламов отметил, что агрохолдинг «Кургансемена» организовал для жителей села Менщиково переправу. К трактору «Кировец» прицепили автобус и на нем люди могут добираться до дома и работы. Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата Марата Исламова — Любовь Исламова. Предприятие из-за подошедшей воды остановило работу, передавал корреспондент агентства. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.