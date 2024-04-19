С тонущего завода жены богатейшего курганского депутата срочно вывезли технику. Фото

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День Уральского поля. Курган, уборочная техника, сельскохозяйственная техника, сельхозтехника
На заводе КЗРМ эвакуировали сельхозтехнику из-за паводка Фото:

В селе Менщиково под Курганом с тонущего от паводка завода супруги депутата облдумы Марата Исламова срочно эвакуировали сельхозтехнику. Об этом заявил политик, входящий в топ-10 богатейших жителей региона, сообщил на своей странице в соцсети.

«Сельхозтехнику, которая будет задействована в весенне-полевых работах вывезли в село Садовое, где сейчас безопасно. Там же, на семзаводе, расположен ПВР для сотрудников, чьи дома попали в зону затопления. Для них созданы все необходимые условия для временного проживания», — написал Исламов. Также на КАМАЗах было вывезено сырье — маслосемена подсолнечника.

Исламов отметил, что агрохолдинг «Кургансемена» организовал для жителей села Менщиково переправу. К трактору «Кировец» прицепили автобус и на нем люди могут добираться до дома и работы.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата Марата Исламова — Любовь Исламова. Предприятие из-за подошедшей воды остановило работу, передавал корреспондент агентства. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.

Технику с завода КЗРМ эвакуировали в другое село
Технику с завода КЗРМ эвакуировали в другое село
Фото:
Жителям тонущего села Менщиково устроили переправу на Кировце с прицепленным автобусом
Жителям тонущего села Менщиково устроили переправу на Кировце с прицепленным автобусом
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В селе Менщиково под Курганом с тонущего от паводка завода супруги депутата облдумы Марата Исламова срочно эвакуировали сельхозтехнику. Об этом заявил политик, входящий в топ-10 богатейших жителей региона, сообщил на своей странице в соцсети. «Сельхозтехнику, которая будет задействована в весенне-полевых работах вывезли в село Садовое, где сейчас безопасно. Там же, на семзаводе, расположен ПВР для сотрудников, чьи дома попали в зону затопления. Для них созданы все необходимые условия для временного проживания», — написал Исламов. Также на КАМАЗах было вывезено сырье — маслосемена подсолнечника. Исламов отметил, что агрохолдинг «Кургансемена» организовал для жителей села Менщиково переправу. К трактору «Кировец» прицепили автобус и на нем люди могут добираться до дома и работы. Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата Марата Исламова — Любовь Исламова. Предприятие из-за подошедшей воды остановило работу, передавал корреспондент агентства. Вся актуальная информация по теме наводнения — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — читайте здесь.
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