В Тюмени начали продавать черешню за 10 000 рублей за килограмм. Скрин

07 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Первая черешня появилась на тюменских рынках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени начали продавать первую черешню за 10 000 рублей за килограмм. Информация о стоимости размещена на сайте местного продуктового рынка. «Черешня. 10 000 рублей за килограмм», — по такой цене продается ягода на одном из тюменских рынков. В других магазинах и рынках Тюмени черешня еще не поступила в продажу. Традиционно сезон этой ягоды начинается с конца мая и заканчивается в конце июля. В Тюмени это единственная черешня, которую сейчас продают Фото: скрин с сайта тюменского рынка Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начали продавать первую черешню за 10 000 рублей за килограмм. Информация о стоимости размещена на сайте местного продуктового рынка. «Черешня. 10 000 рублей за килограмм», — по такой цене продается ягода на одном из тюменских рынков. В других магазинах и рынках Тюмени черешня еще не поступила в продажу. Традиционно сезон этой ягоды начинается с конца мая и заканчивается в конце июля.