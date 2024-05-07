Первая черешня появилась на тюменских рынках
В Тюмени начали продавать первую черешню за 10 000 рублей за килограмм. Информация о стоимости размещена на сайте местного продуктового рынка.
«Черешня. 10 000 рублей за килограмм», — по такой цене продается ягода на одном из тюменских рынков.
В других магазинах и рынках Тюмени черешня еще не поступила в продажу. Традиционно сезон этой ягоды начинается с конца мая и заканчивается в конце июля.
В Тюмени это единственная черешня, которую сейчас продают
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