В Тюмени начали продавать черешню за 10 000 рублей за килограмм. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, фрукты, черешня
Первая черешня появилась на тюменских рынках Фото:

В Тюмени начали продавать первую черешню за 10 000 рублей за килограмм. Информация о стоимости размещена на сайте местного продуктового рынка.

«Черешня. 10 000 рублей за килограмм», — по такой цене продается ягода на одном из тюменских рынков.

В других магазинах и рынках Тюмени черешня еще не поступила в продажу. Традиционно сезон этой ягоды начинается с конца мая и заканчивается в конце июля.

В Тюмени это единственная черешня, которую сейчас продают
В Тюмени это единственная черешня, которую сейчас продают
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени начали продавать первую черешню за 10 000 рублей за килограмм. Информация о стоимости размещена на сайте местного продуктового рынка. «Черешня. 10 000 рублей за килограмм», — по такой цене продается ягода на одном из тюменских рынков. В других магазинах и рынках Тюмени черешня еще не поступила в продажу. Традиционно сезон этой ягоды начинается с конца мая и заканчивается в конце июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...