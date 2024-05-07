В Тюмени взлетели цены на автохлам

В Тюмени резко вырос спрос на подержанные автомобили российского производства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на этом фоне цены на б/у машины марок ВАЗ и ГАЗ начали расти.
«Тюменцы начали скупать подержанные автомобили производителей ГАЗ и ВАЗ. Речь идет о старых машинах, выпущенных в начале 2000-х гг. Они просты в обслуживании и на них всегда есть запчасти. Это большой плюс, который, в том числе, и привлекает покупателей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что средняя стоимость таких автомобилей начинается от 75 тысяч рублей. «75000 рублей это нижний порог. Машины могут стоить значительно дороже: тут многое зависит от состояния транспорта. На фоне ажиотажного спроса продавцы уже начали поднимать цены на б/у автомобили отечественного производства. Это очень заметно», — сообщил инсайдер URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. При этом, средняя стоимость машин с пробегом на местном рынке б/у автомобилей варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.
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В Тюмени резко вырос спрос на подержанные автомобили российского производства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на этом фоне цены на б/у машины марок ВАЗ и ГАЗ начали расти. «Тюменцы начали скупать подержанные автомобили производителей ГАЗ и ВАЗ. Речь идет о старых машинах, выпущенных в начале 2000-х гг. Они просты в обслуживании и на них всегда есть запчасти. Это большой плюс, который, в том числе, и привлекает покупателей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что средняя стоимость таких автомобилей начинается от 75 тысяч рублей. «75000 рублей это нижний порог. Машины могут стоить значительно дороже: тут многое зависит от состояния транспорта. На фоне ажиотажного спроса продавцы уже начали поднимать цены на б/у автомобили отечественного производства. Это очень заметно», — сообщил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. При этом, средняя стоимость машин с пробегом на местном рынке б/у автомобилей варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.