В Тюмени взлетели цены на автохлам

Жители Тюмени скупают старые автомобили российского производства

07 мая 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени начали скупать старые автомобили производителей ВАЗ и ГАЗ Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени резко вырос спрос на подержанные автомобили российского производства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на этом фоне цены на б/у машины марок ВАЗ и ГАЗ начали расти. «Тюменцы начали скупать подержанные автомобили производителей ГАЗ и ВАЗ. Речь идет о старых машинах, выпущенных в начале 2000-х гг. Они просты в обслуживании и на них всегда есть запчасти. Это большой плюс, который, в том числе, и привлекает покупателей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что средняя стоимость таких автомобилей начинается от 75 тысяч рублей. «75000 рублей это нижний порог. Машины могут стоить значительно дороже: тут многое зависит от состояния транспорта. На фоне ажиотажного спроса продавцы уже начали поднимать цены на б/у автомобили отечественного производства. Это очень заметно», — сообщил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. При этом, средняя стоимость машин с пробегом на местном рынке б/у автомобилей варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени резко вырос спрос на подержанные автомобили российского производства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на этом фоне цены на б/у машины марок ВАЗ и ГАЗ начали расти. «Тюменцы начали скупать подержанные автомобили производителей ГАЗ и ВАЗ. Речь идет о старых машинах, выпущенных в начале 2000-х гг. Они просты в обслуживании и на них всегда есть запчасти. Это большой плюс, который, в том числе, и привлекает покупателей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что средняя стоимость таких автомобилей начинается от 75 тысяч рублей. «75000 рублей это нижний порог. Машины могут стоить значительно дороже: тут многое зависит от состояния транспорта. На фоне ажиотажного спроса продавцы уже начали поднимать цены на б/у автомобили отечественного производства. Это очень заметно», — сообщил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. При этом, средняя стоимость машин с пробегом на местном рынке б/у автомобилей варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.