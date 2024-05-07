Власти Сургута ожидают начало ледохода на Оби к середине мая

07 мая 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Ледоход на Оби рядом с Сургутом ждут 16 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ГО и ЧС Сургута рассчитали, что ледоход не реке Обь начнется в середине мая. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Уточнен прогноз вскрытия реки Обь, согласно которому ледоход в районе Сургута ожидается 16 мая. По состоянию на 6 мая „голова“ ледохода находится в Александровском районе Томской области», — сообщили в мэрии. При этом в администрации отметили, что дата предварительная и может измениться. Известно, что лед находится в двухстах километрах от ХМАО. За сутки он продвигается на 37 километров. Что же касается уровня воды, то он составляет 410 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что ледоход из Томской области приближается к ХМАО. При этом в МЧС отметили, что точные сроки прибытия льда рассчитать очень сложно. Все зависит от изгиба реки, излучин и толщины льда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ГО и ЧС Сургута рассчитали, что ледоход не реке Обь начнется в середине мая. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Уточнен прогноз вскрытия реки Обь, согласно которому ледоход в районе Сургута ожидается 16 мая. По состоянию на 6 мая „голова“ ледохода находится в Александровском районе Томской области», — сообщили в мэрии. При этом в администрации отметили, что дата предварительная и может измениться. Известно, что лед находится в двухстах километрах от ХМАО. За сутки он продвигается на 37 километров. Что же касается уровня воды, то он составляет 410 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что ледоход из Томской области приближается к ХМАО. При этом в МЧС отметили, что точные сроки прибытия льда рассчитать очень сложно. Все зависит от изгиба реки, излучин и толщины льда.