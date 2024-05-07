Власти Сургута ожидают начало ледохода на Оби к середине мая

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Ледоход на Оби. Сургут, лед, ледоход, обь, хождение по льду
Ледоход на Оби рядом с Сургутом ждут 16 мая Фото:

В ГО и ЧС Сургута рассчитали, что ледоход не реке Обь начнется в середине мая. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Уточнен прогноз вскрытия реки Обь, согласно которому ледоход в районе Сургута ожидается 16 мая. По состоянию на 6 мая „голова“ ледохода находится в Александровском районе Томской области», — сообщили в мэрии.

При этом в администрации отметили, что дата предварительная и может измениться. Известно, что лед находится в двухстах километрах от ХМАО. За сутки он продвигается на 37 километров. Что же касается уровня воды, то он составляет 410 сантиметров.

Ранее URA.RU сообщало, что ледоход из Томской области приближается к ХМАО. При этом в МЧС отметили, что точные сроки прибытия льда рассчитать очень сложно. Все зависит от изгиба реки, излучин и толщины льда.

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В ГО и ЧС Сургута рассчитали, что ледоход не реке Обь начнется в середине мая. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Уточнен прогноз вскрытия реки Обь, согласно которому ледоход в районе Сургута ожидается 16 мая. По состоянию на 6 мая „голова“ ледохода находится в Александровском районе Томской области», — сообщили в мэрии. При этом в администрации отметили, что дата предварительная и может измениться. Известно, что лед находится в двухстах километрах от ХМАО. За сутки он продвигается на 37 километров. Что же касается уровня воды, то он составляет 410 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что ледоход из Томской области приближается к ХМАО. При этом в МЧС отметили, что точные сроки прибытия льда рассчитать очень сложно. Все зависит от изгиба реки, излучин и толщины льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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