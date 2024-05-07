В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего ребенка

Известно, что ребенок получил ушибы
В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону.
«19-летний велосипедист двигался по автобусной полосе, объезжая автобус, на красный сигнал светофора. Он не увидел мальчика, который переходил дорогу с мамой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции.
Известно, что ребенок получил ушибы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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