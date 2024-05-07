В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего ребенка

07 мая 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Известно, что ребенок получил ушибы Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону. «19-летний велосипедист двигался по автобусной полосе, объезжая автобус, на красный сигнал светофора. Он не увидел мальчика, который переходил дорогу с мамой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции. Известно, что ребенок получил ушибы. Обстоятельства аварии устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону. «19-летний велосипедист двигался по автобусной полосе, объезжая автобус, на красный сигнал светофора. Он не увидел мальчика, который переходил дорогу с мамой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции. Известно, что ребенок получил ушибы. Обстоятельства аварии устанавливаются.