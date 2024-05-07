В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего ребенка

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Известно, что ребенок получил ушибы Фото:

В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону.

«19-летний велосипедист двигался по автобусной полосе, объезжая автобус, на красный сигнал светофора. Он не увидел мальчика, который переходил дорогу с мамой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что ребенок получил ушибы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Тюмени велосипедист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону. «19-летний велосипедист двигался по автобусной полосе, объезжая автобус, на красный сигнал светофора. Он не увидел мальчика, который переходил дорогу с мамой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции. Известно, что ребенок получил ушибы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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