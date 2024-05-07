Счетная палата ЯНАО проверила мясозаготовительные пункты после жалоб оленеводов

Счетная палата ЯНАО выявила неэффективные расходы в сфере заготовки мяса оленей

08 мая 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Счетная палата ЯНАО выявила нарушения в области заготовки оленины Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Департаменту АПК ЯНАО предстоит вывести частных посредников из взаимодействия оленеводов и мясоперерабатывающих компаний. О проверке сообщили в пресс-службе региональной Счетной палаты — ее провели на фоне массовых жалоб тундровиков. «Создаются условия получения субсидий посредниками, перекупщиками, которые фактически не осуществляют деятельность по убою оленей», — сказано в материале на сайте Счетной палаты. Уточняется, что действующая модель обеспечивает прибыль убойной деятельности, но не способствует ее развитию Кроме того, в ходе проверки были выявлены финансовые нарушения, допущенные кооперативом «Тазовский». Ошибки отразились «в не обеспечении ведения раздельного учета затрат, возмещаемых за счет средств субсидии, на 60 миллионов рублей, не соблюдении направления расходования субсидии на 5,5 миллионов рублей, неэффективных расходах на 0,3 миллионов рублей». Вопрос о несправедливом порядке оплаты сданного на переработку был поднят активистами из числа КМНС ЯНАО — представителей коренных народов не устраивал порядок, при котором убойные комплексы платили оленеводам только за сдачу мяса, забирая при этом всю тушу оленя. Позднее в окружном департаменте АПК решили, что споры вокруг сдачи оленины возникают из-за посредников, передающих оленей от оленеводов к заготкомпаниям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департаменту АПК ЯНАО предстоит вывести частных посредников из взаимодействия оленеводов и мясоперерабатывающих компаний. О проверке сообщили в пресс-службе региональной Счетной палаты — ее провели на фоне массовых жалоб тундровиков. «Создаются условия получения субсидий посредниками, перекупщиками, которые фактически не осуществляют деятельность по убою оленей», — сказано в материале на сайте Счетной палаты. Уточняется, что действующая модель обеспечивает прибыль убойной деятельности, но не способствует ее развитию Кроме того, в ходе проверки были выявлены финансовые нарушения, допущенные кооперативом «Тазовский». Ошибки отразились «в не обеспечении ведения раздельного учета затрат, возмещаемых за счет средств субсидии, на 60 миллионов рублей, не соблюдении направления расходования субсидии на 5,5 миллионов рублей, неэффективных расходах на 0,3 миллионов рублей». Вопрос о несправедливом порядке оплаты сданного на переработку был поднят активистами из числа КМНС ЯНАО — представителей коренных народов не устраивал порядок, при котором убойные комплексы платили оленеводам только за сдачу мяса, забирая при этом всю тушу оленя. Позднее в окружном департаменте АПК решили, что споры вокруг сдачи оленины возникают из-за посредников, передающих оленей от оленеводов к заготкомпаниям.