Свердловскую узницу нацистского лагеря мать нашла в канаве с трупами

08 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Любовь Червякова попала в нацистский лагерь, когда ей было три года Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшая малолетняя узница нацистского лагеря «Мертвая петля» Любовь Червякова поделилась своими трагическими воспоминаниями о пережитом в детстве. Она родилась в Винницкой области Украины, которая во время войны стала частью румынской оккупационной зоны. В 1941 году, когда Любови было три года, она попала в нацистское гетто. О том, как мама искала дочь в канаве с трупами — в материале URA.RU. «Я родилась 12 августа 1938 году в хорошей еврейской семье. У нас была любящая семья. Отец у меня был работником банка, мама — учительница. У меня была еще сестричка, старше меня на 3 года. Всемирный покой, радость, благополучие. И неожиданно началась война», — вспомнила Червякова. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. «Хорошо помню этот страшный день. Мы бегали во дворе вместе с другими детишками. За окном стояла потрясающая погода. И вдруг по радио объявили, что началась война. Отец тогда сказал маме готовиться к эвакуации, а сам собрал вещи и ушел добровольцем на фронт, где и погиб», — поделилась узница. Любовь вместе с мамой и сестрой попали в гетто во время эвакуации. «Когда мы вышли на большую дорогу, над нами летали истребители, сбрасывали бомбы. Не знаю, сколько мы дней прошли по этой дороге, но в один момент толпа остановилась. Пригляделись, а там фашисты. Толпу стали делить. Коммунистов расстреляли, а евреям приказали следовать за нацистами. Конечной точкой пути стал бывший санаторий Печорский. Там было два разрушенных корпуса, где не было ни дверей, ни окон. Мы выживали там три года», — посетовала женщина. В Печорском гетто люди умирали сотнями, а их трупы скидывали в одну яму. «Как-то мама ушла искать еду, так как от голода я опухла. Когда вернулась, то не нашла меня. От узников она узнала, что фашисты сочли меня мертвой, поэтому скинули в канаву. Мама не растерялась, а пошла искать меня. Она перебирала трупы и уже было отчаялась, как вдруг увидела детскую ножку, а на ней до боли знакомая туфелька. Мама вытащила меня из ямы и отнесла в барак, где привела в чувства. С тех пор мама всегда брала нас собой», — отметила узница гетто. После окончания Великой Отечественной войны Червякова переехала со своими родными в Карпинск, а затем обосновалась в Екатеринбурге. Сегодня она активно участвует в образовательных мероприятиях, посещая школы с целью просвещения молодежи. Редакция URA.RU выражает благодарность главному раввину Екатеринбурга Зелигу Ашкенази за помощь в организации встречи с героиней публикации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая малолетняя узница нацистского лагеря «Мертвая петля» Любовь Червякова поделилась своими трагическими воспоминаниями о пережитом в детстве. Она родилась в Винницкой области Украины, которая во время войны стала частью румынской оккупационной зоны. В 1941 году, когда Любови было три года, она попала в нацистское гетто. О том, как мама искала дочь в канаве с трупами — в материале URA.RU. «Я родилась 12 августа 1938 году в хорошей еврейской семье. У нас была любящая семья. Отец у меня был работником банка, мама — учительница. У меня была еще сестричка, старше меня на 3 года. Всемирный покой, радость, благополучие. И неожиданно началась война», — вспомнила Червякова. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. «Хорошо помню этот страшный день. Мы бегали во дворе вместе с другими детишками. За окном стояла потрясающая погода. И вдруг по радио объявили, что началась война. Отец тогда сказал маме готовиться к эвакуации, а сам собрал вещи и ушел добровольцем на фронт, где и погиб», — поделилась узница. Любовь вместе с мамой и сестрой попали в гетто во время эвакуации. «Когда мы вышли на большую дорогу, над нами летали истребители, сбрасывали бомбы. Не знаю, сколько мы дней прошли по этой дороге, но в один момент толпа остановилась. Пригляделись, а там фашисты. Толпу стали делить. Коммунистов расстреляли, а евреям приказали следовать за нацистами. Конечной точкой пути стал бывший санаторий Печорский. Там было два разрушенных корпуса, где не было ни дверей, ни окон. Мы выживали там три года», — посетовала женщина. В Печорском гетто люди умирали сотнями, а их трупы скидывали в одну яму. «Как-то мама ушла искать еду, так как от голода я опухла. Когда вернулась, то не нашла меня. От узников она узнала, что фашисты сочли меня мертвой, поэтому скинули в канаву. Мама не растерялась, а пошла искать меня. Она перебирала трупы и уже было отчаялась, как вдруг увидела детскую ножку, а на ней до боли знакомая туфелька. Мама вытащила меня из ямы и отнесла в барак, где привела в чувства. С тех пор мама всегда брала нас собой», — отметила узница гетто. После окончания Великой Отечественной войны Червякова переехала со своими родными в Карпинск, а затем обосновалась в Екатеринбурге. Сегодня она активно участвует в образовательных мероприятиях, посещая школы с целью просвещения молодежи. Редакция URA.RU выражает благодарность главному раввину Екатеринбурга Зелигу Ашкенази за помощь в организации встречи с героиней публикации.