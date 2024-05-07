Власти Нижневартовска дали прогноз о начале ледохода на реке Обь

07 мая 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Власти города считают, что ледоход начнется 3 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Нижневартовска прогнозируют начало ледохода на реке Обь в районе города 13 мая. Информация об этом была опубликована в tg-канале городских властей. Прогноз был составлен, по уточненным данным, «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В связи со значительным понижением температуры воздуха с 29 апреля по 3 мая 2024 года вскрытие реки Обь в границах города Нижневартовска ожидается 13 мая (+/- 4 суток)», — указано в посте. При этом в администрации отметили, что в прошлом году ледоход начался на неделю раньше. Движение льда в районе Нижневартовска было зафиксировано 7 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута ожидают ледоход в середине мая. По данным городского ГО и ЧС, лед у Сургута начнет двигаться 16 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Нижневартовска прогнозируют начало ледохода на реке Обь в районе города 13 мая. Информация об этом была опубликована в tg-канале городских властей. Прогноз был составлен, по уточненным данным, «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В связи со значительным понижением температуры воздуха с 29 апреля по 3 мая 2024 года вскрытие реки Обь в границах города Нижневартовска ожидается 13 мая (+/- 4 суток)», — указано в посте. При этом в администрации отметили, что в прошлом году ледоход начался на неделю раньше. Движение льда в районе Нижневартовска было зафиксировано 7 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута ожидают ледоход в середине мая. По данным городского ГО и ЧС, лед у Сургута начнет двигаться 16 мая.