Власти Нижневартовска дали прогноз о начале ледохода на реке Обь

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Ледоход на Оби. Сургут, набережная, лед, ледоход, обь
Власти города считают, что ледоход начнется 3 мая Фото:

Власти Нижневартовска прогнозируют начало ледохода на реке Обь в районе города 13 мая. Информация об этом была опубликована в tg-канале городских властей.

Прогноз был составлен, по уточненным данным, «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В связи со значительным понижением температуры воздуха с 29 апреля по 3 мая 2024 года вскрытие реки Обь в границах города Нижневартовска ожидается 13 мая (+/- 4 суток)», — указано в посте.

При этом в администрации отметили, что в прошлом году ледоход начался на неделю раньше. Движение льда в районе Нижневартовска было зафиксировано 7 мая 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута ожидают ледоход в середине мая. По данным городского ГО и ЧС, лед у Сургута начнет двигаться 16 мая.

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Власти Нижневартовска прогнозируют начало ледохода на реке Обь в районе города 13 мая. Информация об этом была опубликована в tg-канале городских властей. Прогноз был составлен, по уточненным данным, «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В связи со значительным понижением температуры воздуха с 29 апреля по 3 мая 2024 года вскрытие реки Обь в границах города Нижневартовска ожидается 13 мая (+/- 4 суток)», — указано в посте. При этом в администрации отметили, что в прошлом году ледоход начался на неделю раньше. Движение льда в районе Нижневартовска было зафиксировано 7 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута ожидают ледоход в середине мая. По данным городского ГО и ЧС, лед у Сургута начнет двигаться 16 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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