Почему студентка из Африка, станцевавшая тверк на Вечном огне в ХМАО, получила условный срок

Африканка, станцевавшая тверк у Мемориала Славы в ХМАО, получила год условно

07 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Судья приговорил студентку из Замбии к году лишения свободы условно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Адвокаты студентки из Замбии Тионге Зибы, станцевавшей тверк у Мемориала Славы в Ханты-Мансийске, смогли доказать, что девушка не заслуживает реального лишения свободы, которое запрашивал прокурор. Какие аргументы в ходе прений приводила сторона защиты — наблюдал журналист URA.RU во время судебных заседаний. Студентке Югорского государственного университета Тионге Зибе вменялась статья 354.1 УК РФ «реабилитация нацизма» за тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске в 2022 году. Спустя два года судья окружного суда ХМАО вынес вердикт: «Суд назначил Тионге Зибе наказание в виде лишения свободы сроком на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети „Интернет“ сроком на один год. Наказание считать условным, с испытательным сроком на один год», — сообщает пресс-служба окружного суда. Сторона защиты в ходе прений отмечала, что среди народов Африки распространены ритуальные танцы на похоронах и поминках, и в ее танце не было злого умысла или желания оскорбить национальную память россиян. Кроме того, Тионге в Замбии во время обучения в школе не изучала предмет «История» и не знала, что находится возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне, но после осознания своего поступка искренне раскаялась. Кроме того, адвокаты во время заседаний отмечали, что девушка беременна и реальное лишение свободы может негативно сказаться на ее здоровье. Сторона обвинения запрашивала подсудимой полтора года лишения свободы в колонии-поселении, однако судья, учтя все аргументы, назначил Тионге год лишения свободы условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты студентки из Замбии Тионге Зибы, станцевавшей тверк у Мемориала Славы в Ханты-Мансийске, смогли доказать, что девушка не заслуживает реального лишения свободы, которое запрашивал прокурор. Какие аргументы в ходе прений приводила сторона защиты — наблюдал журналист URA.RU во время судебных заседаний. Студентке Югорского государственного университета Тионге Зибе вменялась статья 354.1 УК РФ «реабилитация нацизма» за тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске в 2022 году. Спустя два года судья окружного суда ХМАО вынес вердикт: «Суд назначил Тионге Зибе наказание в виде лишения свободы сроком на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети „Интернет“ сроком на один год. Наказание считать условным, с испытательным сроком на один год», — сообщает пресс-служба окружного суда. Сторона защиты в ходе прений отмечала, что среди народов Африки распространены ритуальные танцы на похоронах и поминках, и в ее танце не было злого умысла или желания оскорбить национальную память россиян. Кроме того, Тионге в Замбии во время обучения в школе не изучала предмет «История» и не знала, что находится возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне, но после осознания своего поступка искренне раскаялась. Кроме того, адвокаты во время заседаний отмечали, что девушка беременна и реальное лишение свободы может негативно сказаться на ее здоровье. Сторона обвинения запрашивала подсудимой полтора года лишения свободы в колонии-поселении, однако судья, учтя все аргументы, назначил Тионге год лишения свободы условно.