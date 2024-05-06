06 мая 2024

США не поедут на инаугурацию Путина, но признают его президентом РФ

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая Фото:
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Инаугурация президента России

Соединенные Штаты Америки не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его главой РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», — заявил Миллер в ходе брифинга. Он также отказался отвечать на вопрос журналистов является ли это бойкотом со стороны США, однако уточнил, что США признают Путина президентом РФ.

Инаугурация Владимир Путина состоится 7 мая в Москве. По информации помощник главы государства Юрия Ушакова, на мероприятии не будут присутствовать лидеры других стран. Президенты государств прибудут в Москву 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.

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Соединенные Штаты Америки не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его главой РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», — заявил Миллер в ходе брифинга. Он также отказался отвечать на вопрос журналистов является ли это бойкотом со стороны США, однако уточнил, что США признают Путина президентом РФ. Инаугурация Владимир Путина состоится 7 мая в Москве. По информации помощник главы государства Юрия Ушакова, на мероприятии не будут присутствовать лидеры других стран. Президенты государств прибудут в Москву 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.
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