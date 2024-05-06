США не поедут на инаугурацию Путина, но признают его президентом РФ

Соединенные Штаты Америки не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его главой РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», — заявил Миллер в ходе брифинга. Он также отказался отвечать на вопрос журналистов является ли это бойкотом со стороны США, однако уточнил, что США признают Путина президентом РФ.
Инаугурация Владимир Путина состоится 7 мая в Москве. По информации помощник главы государства Юрия Ушакова, на мероприятии не будут присутствовать лидеры других стран. Президенты государств прибудут в Москву 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Соединенные Штаты Америки не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его главой РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», — заявил Миллер в ходе брифинга. Он также отказался отвечать на вопрос журналистов является ли это бойкотом со стороны США, однако уточнил, что США признают Путина президентом РФ. Инаугурация Владимир Путина состоится 7 мая в Москве. По информации помощник главы государства Юрия Ушакова, на мероприятии не будут присутствовать лидеры других стран. Президенты государств прибудут в Москву 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.