На Западе услышали леденящую душу угрозу в словах Путина

Запад после инаугурации президента РФ Владимира Путина испугался его слов о том, что Россия преодолеет все препятствия и одержит победу. Об этом сообщает The Mirror.
«Он пообещал защищать „права россиян“, а также „безопасность и целостность государства“. <…> Путин добавил: „Мы единая и великая нация, и вместе мы преодолеем все препятствия и осуществим и реализуем все, о чем мечтаем. Вместе мы победим“», — передает издание. Также автор материала отметил, что глава РФ избрался на пост до 2030 года, после этого он сможет баллотироваться на срок в еще шесть лет.
Также Путин в своей речи на инаугурации поблагодарил россиян за их поддержку и доверие к нему на президентских выборах и пообещал оправдать их. Также он выразил желание поклониться героям России и участникам СВО. Кроме того, глава РФ назвал главной целью политики развития страны — сбережение народа. Он отметил, что граждане страны успешно отстаивают свой выбор, свободу и ценности.
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Запад после инаугурации президента РФ Владимира Путина испугался его слов о том, что Россия преодолеет все препятствия и одержит победу. Об этом сообщает The Mirror. «Он пообещал защищать „права россиян“, а также „безопасность и целостность государства“. <…> Путин добавил: „Мы единая и великая нация, и вместе мы преодолеем все препятствия и осуществим и реализуем все, о чем мечтаем. Вместе мы победим“», — передает издание. Также автор материала отметил, что глава РФ избрался на пост до 2030 года, после этого он сможет баллотироваться на срок в еще шесть лет. Также Путин в своей речи на инаугурации поблагодарил россиян за их поддержку и доверие к нему на президентских выборах и пообещал оправдать их. Также он выразил желание поклониться героям России и участникам СВО. Кроме того, глава РФ назвал главной целью политики развития страны — сбережение народа. Он отметил, что граждане страны успешно отстаивают свой выбор, свободу и ценности.