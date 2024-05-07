На Западе услышали леденящую душу угрозу в словах Путина

The Mirror: Запад испугался слов Путина о победе России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Запад испугался слов Путина о победе России в мировых вызовах Фото:

Запад после инаугурации президента РФ Владимира Путина испугался его слов о том, что Россия преодолеет все препятствия и одержит победу. Об этом сообщает The Mirror.

«Он пообещал защищать „права россиян“, а также „безопасность и целостность государства“. <…> Путин добавил: „Мы единая и великая нация, и вместе мы преодолеем все препятствия и осуществим и реализуем все, о чем мечтаем. Вместе мы победим“», — передает издание. Также автор материала отметил, что глава РФ избрался на пост до 2030 года, после этого он сможет баллотироваться на срок в еще шесть лет.

Также Путин в своей речи на инаугурации поблагодарил россиян за их поддержку и доверие к нему на президентских выборах и пообещал оправдать их. Также он выразил желание поклониться героям России и участникам СВО. Кроме того, глава РФ назвал главной целью политики развития страны — сбережение народа. Он отметил, что граждане страны успешно отстаивают свой выбор, свободу и ценности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад после инаугурации президента РФ Владимира Путина испугался его слов о том, что Россия преодолеет все препятствия и одержит победу. Об этом сообщает The Mirror. «Он пообещал защищать „права россиян“, а также „безопасность и целостность государства“. <…> Путин добавил: „Мы единая и великая нация, и вместе мы преодолеем все препятствия и осуществим и реализуем все, о чем мечтаем. Вместе мы победим“», — передает издание. Также автор материала отметил, что глава РФ избрался на пост до 2030 года, после этого он сможет баллотироваться на срок в еще шесть лет. Также Путин в своей речи на инаугурации поблагодарил россиян за их поддержку и доверие к нему на президентских выборах и пообещал оправдать их. Также он выразил желание поклониться героям России и участникам СВО. Кроме того, глава РФ назвал главной целью политики развития страны — сбережение народа. Он отметил, что граждане страны успешно отстаивают свой выбор, свободу и ценности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...