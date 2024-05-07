Власти Кургана рассказали, когда начнется движение по мосту, закрытом из-за паводка

Администрация Кургана заявила, что откроет Кировский мост после паводка. Ограничения сначала снимут для пешеходов, сообщили в администрации.
«8 мая, во второй половине дня планируется открыть Кировский мост для пешеходов», — сообщает telegram-канал администрации. В настоящее время идут работы по уборке мешков с грунтом перед мостом.
На мост вернули перила и прочие ограждения. Их убирали на время паводка, когда мост закрывали для движения. О сроках открытия моста для транспорта пока не объявлено.
Ранее URA.RU сообщало в Кургане закрыли для перехода через Тобол Кировский мост. Это случилось 8 апреля. Во время наводнения дамбу у моста укрепляли мешками с грунтом.
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Администрация Кургана заявила, что откроет Кировский мост после паводка. Ограничения сначала снимут для пешеходов, сообщили в администрации. «8 мая, во второй половине дня планируется открыть Кировский мост для пешеходов», — сообщает telegram-канал администрации. В настоящее время идут работы по уборке мешков с грунтом перед мостом. На мост вернули перила и прочие ограждения. Их убирали на время паводка, когда мост закрывали для движения. О сроках открытия моста для транспорта пока не объявлено. Ранее URA.RU сообщало в Кургане закрыли для перехода через Тобол Кировский мост. Это случилось 8 апреля. Во время наводнения дамбу у моста укрепляли мешками с грунтом.