Власти Кургана рассказали, когда начнется движение по мосту, закрытом из-за паводка

Мэрия Кургана: Кировский мост после паводка откроется для пешеходов 8 мая

07 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Кировский мост после паводка откроется в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Администрация Кургана заявила, что откроет Кировский мост после паводка. Ограничения сначала снимут для пешеходов, сообщили в администрации. «8 мая, во второй половине дня планируется открыть Кировский мост для пешеходов», — сообщает telegram-канал администрации. В настоящее время идут работы по уборке мешков с грунтом перед мостом. На мост вернули перила и прочие ограждения. Их убирали на время паводка, когда мост закрывали для движения. О сроках открытия моста для транспорта пока не объявлено. Ранее URA.RU сообщало в Кургане закрыли для перехода через Тобол Кировский мост. Это случилось 8 апреля. Во время наводнения дамбу у моста укрепляли мешками с грунтом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Кургана заявила, что откроет Кировский мост после паводка. Ограничения сначала снимут для пешеходов, сообщили в администрации. «8 мая, во второй половине дня планируется открыть Кировский мост для пешеходов», — сообщает telegram-канал администрации. В настоящее время идут работы по уборке мешков с грунтом перед мостом. На мост вернули перила и прочие ограждения. Их убирали на время паводка, когда мост закрывали для движения. О сроках открытия моста для транспорта пока не объявлено. Ранее URA.RU сообщало в Кургане закрыли для перехода через Тобол Кировский мост. Это случилось 8 апреля. Во время наводнения дамбу у моста укрепляли мешками с грунтом.