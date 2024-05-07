Власти Кургана рассказали, когда начнется движение по мосту, закрытом из-за паводка

Мэрия Кургана: Кировский мост после паводка откроется для пешеходов 8 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кировский мост готовят к открытию. Курган, кировский мост
Кировский мост после паводка откроется в Кургане Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Администрация Кургана заявила, что откроет Кировский мост после паводка. Ограничения сначала снимут для пешеходов, сообщили в администрации.

«8 мая, во второй половине дня планируется открыть Кировский мост для пешеходов», — сообщает telegram-канал администрации. В настоящее время идут работы по уборке мешков с грунтом перед мостом.

На мост вернули перила и прочие ограждения. Их убирали на время паводка, когда мост закрывали для движения. О сроках открытия моста для транспорта пока не объявлено.

Ранее URA.RU сообщало в Кургане закрыли для перехода через Тобол Кировский мост. Это случилось 8 апреля. Во время наводнения дамбу у моста укрепляли мешками с грунтом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Кургана заявила, что откроет Кировский мост после паводка. Ограничения сначала снимут для пешеходов, сообщили в администрации. «8 мая, во второй половине дня планируется открыть Кировский мост для пешеходов», — сообщает telegram-канал администрации. В настоящее время идут работы по уборке мешков с грунтом перед мостом. На мост вернули перила и прочие ограждения. Их убирали на время паводка, когда мост закрывали для движения. О сроках открытия моста для транспорта пока не объявлено. Ранее URA.RU сообщало в Кургане закрыли для перехода через Тобол Кировский мост. Это случилось 8 апреля. Во время наводнения дамбу у моста укрепляли мешками с грунтом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...