Сотрудники ГИБДД перекрыли Кировский мост в Кургане из-за паводка. Видео

08 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Кировский путепровод в Кургане будет закрыт до особого распоряжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На шоссе Тюнина в Кургане, возле поворота на Кировский мост, сотрудники ОГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Информируем водителей о том, что Кировский мост закрыт с 10:00. Пропускаем дальше только жителей, у которых на территории находятся дачи», — сообщил сотрудник ГИБДД. Он также уточнил, что возможность для проезда дается имеющим дачные участки жителям, чтобы подготовиться к эвакуации и собраться. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления с половины девятого утра. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Объезд, как сообщали в администрации города, осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На шоссе Тюнина в Кургане, возле поворота на Кировский мост, сотрудники ОГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Информируем водителей о том, что Кировский мост закрыт с 10:00. Пропускаем дальше только жителей, у которых на территории находятся дачи», — сообщил сотрудник ГИБДД. Он также уточнил, что возможность для проезда дается имеющим дачные участки жителям, чтобы подготовиться к эвакуации и собраться. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления с половины девятого утра. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Объезд, как сообщали в администрации города, осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции.