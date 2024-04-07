07 апреля 2024

Сотрудники ГИБДД перекрыли Кировский мост в Кургане из-за паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, перекрытие дороги, 9 мая
Кировский путепровод в Кургане будет закрыт до особого распоряжения Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На шоссе Тюнина в Кургане, возле поворота на Кировский мост, сотрудники ОГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Информируем водителей о том, что Кировский мост закрыт с 10:00. Пропускаем дальше только жителей, у которых на территории находятся дачи», — сообщил сотрудник ГИБДД. Он также уточнил, что возможность для проезда дается имеющим дачные участки жителям, чтобы подготовиться к эвакуации и собраться.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления с половины девятого утра. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Объезд, как сообщали в администрации города, осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина.

По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции.

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На шоссе Тюнина в Кургане, возле поворота на Кировский мост, сотрудники ОГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Информируем водителей о том, что Кировский мост закрыт с 10:00. Пропускаем дальше только жителей, у которых на территории находятся дачи», — сообщил сотрудник ГИБДД. Он также уточнил, что возможность для проезда дается имеющим дачные участки жителям, чтобы подготовиться к эвакуации и собраться. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления с половины девятого утра. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Объезд, как сообщали в администрации города, осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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